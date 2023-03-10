Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США

"Если бы я вдруг проснулся президентом Соединенных Штатов, я бы немедленно издал указ по всем гостиницам, строжайше запрещающий заправлять края одеяла под матрас. А потом подал бы в отставку", – написал он.

Музыкант добавил, что концерт в Сиэтле прошел достойно. Пост он сопроводил коротким роликом со своего выступления.