Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США

"Если бы я вдруг проснулся президентом Соединенных Штатов, я бы немедленно издал указ по всем гостиницам, строжайше запрещающий заправлять края одеяла под матрас. А потом подал бы в отставку", – написал он.
Музыкант добавил, что концерт в Сиэтле прошел достойно. Пост он сопроводил коротким роликом со своего выступления.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку".
Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле.
В сентябре 2022 года российский минюст внес его в список "иноагентов".