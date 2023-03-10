Бульвар Шоубиз
 
10 марта, 2023
 
Новости

Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США

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Макаревич выступил в одном из американских городов
Макаревич выступил в одном из американских городов
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич 9 марта в Facebook опубликовал ролик, снятый на концерте в Сиэтле (США).

"Если бы я вдруг проснулся президентом Соединенных Штатов, я бы немедленно издал указ по всем гостиницам, строжайше запрещающий заправлять края одеяла под матрас. А потом подал бы в отставку", – написал он.

Музыкант добавил, что концерт в Сиэтле прошел достойно. Пост он сопроводил коротким роликом со своего выступления.

https://www.facebook.com/makarevichav/videos/177488871702181/

Контекст:

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку"

Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле.

В сентябре 2022 года российский минюст внес его в список "иноагентов".

Теги: США, Андрей Макаревич, концерт, Машина времени, музыкант
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