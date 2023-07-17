"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции". Бурмака высказалась об украинском президенте

"Мне кажется по вашим постам, что у вас такое достаточно неоднозначное отношение к президенту Зеленскому. Это так?" – спросила у певицы журналистка.

"Я с ним лично не знакома. Никогда не встречалась и не знакома вообще с этой когортой людей и приближенных, – ответила Бурмака. – Я ни разу не была в Администрации Президента, не получала никаких благодарностей, но это не имеет никакого значения. Украина в войне, и наш президент достойно стоит за украинцев, принимает достойные решения и во многих моментах мы все и я лично именно ему благодарны за то, что Украина стоит".

Она добавила, что Зеленский за годы президентства изменился.

"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции. И я уже не говорю о том, что он был блестящим актером – будем честными", – добавила она.