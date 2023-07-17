Бульвар Шоубиз
 
17 июля, 2023
 
Новости

"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции". Бурмака высказалась об украинском президенте

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В декабре 2022 года Financial Times назвала Зеленского человеком 2022 года
В декабре 2022 года Financial Times назвала Зеленского человеком 2022 года
Фото: ЕРА

Украинская певица Мария Бурмака в интервью, которое 13 июля вышло на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, рассказала, как относится к президентству бывшего руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.

"Мне кажется по вашим постам, что у вас такое достаточно неоднозначное отношение к президенту Зеленскому. Это так?" – спросила у певицы журналистка.

"Я с ним лично не знакома. Никогда не встречалась и не знакома вообще с этой когортой людей и приближенных, – ответила Бурмака. – Я ни разу не была в Администрации Президента, не получала никаких благодарностей, но это не имеет никакого значения. Украина в войне, и наш президент достойно стоит за украинцев, принимает достойные решения и во многих моментах мы все и я лично именно ему благодарны за то, что Украина стоит".

Она добавила, что Зеленский за годы президентства изменился.

"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции. И я уже не говорю о том, что он был блестящим актером  будем честными", – добавила она.

Контекст:

До весны 2019 года Зеленский руководил студией "Квартал 95", а затем был избран президентом Украины. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский остался в Киеве.

В декабре 2022 года Financial Times назвала Зеленского человеком 2022 года. Зеленский стал первым украинцем за 52 года, который победил в этой номинации. 

В мае читатели американского журнала Time назвали Зеленского самым влиятельным человеком 2022 года. В том же месяце издание включило президента Украины в список 100 самых влиятельных людей года, он отмечен в категории "Лидеры"В список также вошли главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (тоже в категории "Лидеры") и главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева (в категории "Новаторы").

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Мария Бурмака, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент
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