Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото

Администрация фан-аккаунта Зеленской в Instagram отмечает, что первая леди Украины для встречи с Ким Кон Хи выбрала сиреневый костюм от украинского бренда A.M.G, дополнив образ украшениями от украинской ювелирной компании Guzema.

Контекст:

Зеленская появляется на официальных мероприятиях исключительно в нарядах и украшениях от украинских брендов. Первая леди Украины часто комбинирует образы с вышиванками.

Украинский дизайнер Эльвира Гасанова, которая в том числе сотрудничает с Зеленской, рассказывала, что если раньше они создавали для нее одежду, начиная с эскизов, то сейчас из-за дефицита времени супруга украинского президента выбирает наряды из уже отшитых коллекций.