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16 июля, 2023
 
Мода

Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото

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Зеленская для встречи с Ким Кон Хи была одета в костюм от A.M.G
Зеленская для встречи с Ким Кон Хи была одета в костюм от A.M.G
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская 15 июля в Киеве встретилась с первой леди Южной Кореи Ким Кон Хи и ее мужем, президентом этой страны Юн Сок Елем. Об этом сообщается на странице Зеленской в Facebook.

Администрация фан-аккаунта Зеленской в Instagram отмечает, что первая леди Украины для встречи с Ким Кон Хи выбрала сиреневый костюм от украинского бренда A.M.G, дополнив образ украшениями от украинской ювелирной компании Guzema.

Контекст:

Зеленская появляется на официальных мероприятиях исключительно в нарядах и украшениях от украинских брендов. Первая леди Украины часто комбинирует образы с вышиванками.

Украинский дизайнер Эльвира Гасанова, которая в том числе сотрудничает с Зеленской, рассказывала, что если раньше они создавали для нее одежду, начиная с эскизов, то сейчас из-за дефицита времени супруга украинского президента выбирает наряды из уже отшитых коллекций.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Южная Корея, Владимир Зеленский, бренд, президент, Елена Зеленская, одежда, образ, костюм
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