Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото

На сайте бренда указано, что стоимость такого наряда составляет 9,8 тыс. грн. Свой образ она дополнила черными брюками.

Во время концерта вместе с Зеленской был ее муж, президент Украины Владимир Зеленский. Он выбрал для мероприятия рубашку и брюки в стили милитари.

В руках Зеленская держала букет желтых роз, которые ей подарила супруга президента Литвы Гитанаса Науседы Диана Науседа.

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