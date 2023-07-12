Зеленский: Я поехал в Вильнюс с верой в партнеров и сильное НАТО. Мы заслуживаем решений

"Сегодня я поехал сюда с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается, не теряет время и не оглядывается на любого агрессора… И я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью – уверенностью в решениях, которых мы заслуживаем – все мы заслуживаем – и которых ожидает каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. И разве это большое желание? НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает Альянс сильнее", – сказал он.

Зеленский выступал на центральной площади Вильнюса, когда еще не было опубликовано итоговое коммюнике саммита. В документе говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.