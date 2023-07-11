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Зеленский на пути в Вильнюс: Похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса

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Зеленский: На пути к Вильнюсу на саммит НАТО мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины
Зеленский: На пути к Вильнюсу на саммит НАТО мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины
Фото: president.gov.ua

Украина будет представлена в Вильнюсе на саммите НАТО. Об этом 11 июля в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор. Украина будет представлена в Вильнюсе на саммите НАТО. Потому что это – уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения, – отметил глава государства. – Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины".

По словам Зеленского, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".

"А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах со [страной-агрессором] Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно буду обсуждать это на саммите", – резюмировал президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял 11 июля перед началом саммита в Вильнюсе, что ожидает "четкого и позитивного сигнала" от союзников по поводу членства Украины в Альянсе.

Он отметил, что 12 июля пройдет инаугурационное заседание совета Украина – НАТО при участии Зеленского.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Теги: Украина, переговоры, Вильнюс, Владимир Зеленский, президент, саммит НАТО, вступление Украины в НАТО
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