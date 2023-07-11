Зеленский на пути в Вильнюс: Похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса

Зеленский: На пути к Вильнюсу на саммит НАТО мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины Фото: president.gov.ua

"Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор. Украина будет представлена в Вильнюсе на саммите НАТО. Потому что это – уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения, – отметил глава государства. – Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины".

По словам Зеленского, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".

"А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах со [страной-агрессором] Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно буду обсуждать это на саммите", – резюмировал президент.

Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку.

І ми завжди цінуємо відкриту розмову.

Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це – повага.

Але Україна теж заслуговує на повагу.

Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял 11 июля перед началом саммита в Вильнюсе, что ожидает "четкого и позитивного сигнала" от союзников по поводу членства Украины в Альянсе.

Он отметил, что 12 июля пройдет инаугурационное заседание совета Украина – НАТО при участии Зеленского.