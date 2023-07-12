На саммите НАТО в Вильнюсе США дадут "позитивный сигнал" по поводу членства Украины – Салливан

Салливан отметил, что на саммите будет согласован новый пакет помощи НАТО для Украины Фото: ЕРА

По его словам, "позитивный сигнал" о будущем членстве Украины также пошлют и другие страны Альянса.

Помимо этого, Салливан отметил, что на саммите будет согласован новый пакет помощи НАТО для Украины.

Сегодня в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который определит перспективы членства Украины в Альянсе.