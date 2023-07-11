Сунак считает, что законное место Украины – в НАТО

Спикер сказал, что для Украины нецелесообразно вступать в НАТО, когда идет война с Россией, но Сунак считает, что "законное место" Украины — в Альянсе.
"Мы хотим работать с США и нашими союзниками на пути к присоединению Украины", – заявил пресс-секретарь журналистам.
В пресс-релизе, опубликованном офисом Сунака после встречи, говорится, что он и Байден "согласились с необходимостью укрепления нашего альянса и сохранения нашей поддержки Украины".
"Они обсудили ход контрнаступления и подчеркнули важность того, чтобы международные партнеры страны взяли на себя обязательства по ее долгосрочной обороне, оказывая поддержку, необходимую Украине для победы в этой войне и обеспечения справедливого и прочного мира", – говорится в сообщении.
Байден и Сунак встретились 10 июля в Лондоне.
11-12 июля в Вильнюсе (Литва) состоится саммит НАТО.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.