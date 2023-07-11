ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Сунак считает, что законное место Украины – в НАТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сунак встретился с Байденом 10 июля в Лондоне
Сунак встретился с Байденом 10 июля в Лондоне
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак хочет работать с союзниками, чтобы обсудить пути вступления Украины в НАТО, но точный механизм подлежит обсуждению. Об этом заявил его пресс-секретарь после переговоров Сунака с президентом США Джо Байденом 10 июля, пишет The Guardian.

Спикер сказал, что для Украины нецелесообразно вступать в НАТО, когда идет война с Россией, но Сунак считает, что "законное место" Украины — в Альянсе.

"Мы хотим работать с США и нашими союзниками на пути к присоединению Украины", – заявил пресс-секретарь журналистам.

В пресс-релизе, опубликованном офисом Сунака после встречи, говорится, что он и Байден "согласились с необходимостью укрепления нашего альянса и сохранения нашей поддержки Украины".

"Они обсудили ход контрнаступления и подчеркнули важность того, чтобы международные партнеры страны взяли на себя обязательства по ее долгосрочной обороне, оказывая поддержку, необходимую Украине для победы в этой войне и обеспечения справедливого и прочного мира", – говорится в сообщении.

Байден и Сунак встретились 10 июля в Лондоне.

11-12 июля в Вильнюсе (Литва) состоится саммит НАТО.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, Великобритания, война России против Украины, саммит НАТО, Риши Сунак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шесть знаменитостей старше 50 лет, которые доказали, что выбор прически не зависит от возраста. Фото
Шесть знаменитостей старше 50 лет, которые доказали, что выбор прически не зависит от возраста. Фото
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии
Галина ГРИШИНА
Маникюр с цветочным декором в персоково-голубой гамме. Видеоурок
Маникюр с цветочным декором в персоково-голубой гамме. Видеоурок
Панкейки со шпинатом. Пошаговый рецепт из семи ингредиентов
Панкейки со шпинатом. Пошаговый рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
Галина ГРИШИНА
  Stasya выпустила клип на новую песню Oy ya. Видео
  Stasya выпустила клип на новую песню Oy ya. Видео
Галина ГРИШИНА
Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана
Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана
Галина ГРИШИНА
"Вернуть тело мечты можно даже после рождения детей". Новая жена 63-летнего Тигипко похвастала фигурой в бикини. Фото
"Вернуть тело мечты можно даже после рождения детей". Новая жена 63-летнего Тигипко похвастала фигурой в бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
От кораллового до неонового. Названы шесть самых популярных цветов маникюра в 2023 году
От кораллового до неонового. Названы шесть самых популярных цветов маникюра в 2023 году
Галина ГРИШИНА
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника
Галина ГРИШИНА
"Подгорела курочка". Квиткова прокомментировала фото Никитюк из реальной жизни
"Подгорела курочка". Квиткова прокомментировала фото Никитюк из реальной жизни
  Вкуснее, чем в детстве! Глазированные сырки с клубничной начинкой. Рецепт от Глинской
  Вкуснее, чем в детстве! Глазированные сырки с клубничной начинкой. Рецепт от Глинской
Добавьте это в обычный пакет – и через час малосольные помидоры можно уже пробовать. Простой и проверенный рецепт
Добавьте это в обычный пакет – и через час малосольные помидоры можно уже пробовать. Простой и проверенный рецепт
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в платье с вырезом под бюстом и рассказала о любви к себе
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в платье с вырезом под бюстом и рассказала о любви к себе
Свитолина вынуждена была подарить свои билеты на концерт Стайлса из-за выхода в четвертый круг Wimbledon. Артист отреагировал
Свитолина вынуждена была подарить свои билеты на концерт Стайлса из-за выхода в четвертый круг Wimbledon. Артист отреагировал
Галина ГРИШИНА
Как выбрать, промыть и правильно поджарить лисички. Советы от эксперта
Как выбрать, промыть и правильно поджарить лисички. Советы от эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (100605)
2
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (38789)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (26836)
4
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото (26280)
5
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком (20112)
6
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (17396)
7
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений (13585)
8
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице (13264)
 
 
 
 