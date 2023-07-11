Сунак считает, что законное место Украины – в НАТО

Спикер сказал, что для Украины нецелесообразно вступать в НАТО, когда идет война с Россией, но Сунак считает, что "законное место" Украины — в Альянсе.

"Мы хотим работать с США и нашими союзниками на пути к присоединению Украины", – заявил пресс-секретарь журналистам.

В пресс-релизе, опубликованном офисом Сунака после встречи, говорится, что он и Байден "согласились с необходимостью укрепления нашего альянса и сохранения нашей поддержки Украины".

"Они обсудили ход контрнаступления и подчеркнули важность того, чтобы международные партнеры страны взяли на себя обязательства по ее долгосрочной обороне, оказывая поддержку, необходимую Украине для победы в этой войне и обеспечения справедливого и прочного мира", – говорится в сообщении.

Байден и Сунак встретились 10 июля в Лондоне.

11-12 июля в Вильнюсе (Литва) состоится саммит НАТО.