На саммите НАТО Байден проведет встречу с Зеленским и Эрдоганом – Politico

Как говорится в материале, они проведут кулуарные переговоры 12 июля, на второй день саммита.

Как пишет Politico, Байден постарается убедить Зеленского в том, что "крупные" обязательства США и других союзников по НАТО в области безопасности – это максимум, что может получить Киев на саммите Альянса в этом году.

В то же время Зеленский надеется, что на саммите блока Украина услышит решение о ее будущем вступлении в Альянс, говорится в материале. Но Байден и другие страны-члены выступают против идеи сделать это в ближайшее время, отмечает СМИ. Одна из причин заключается в том, что если Украина станет союзником НАТО, это приведет блок к войне с Россией, пишет Politico.

Зеленский в вечернем обращении 10 июля подтвердил, что приедет на саммит НАТО. Он анонсировал двусторонние переговоры "разного уровня о военной помощи Украине с представителями ряда стран".

"В Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня – страны Европы, Америка, Канада, Япония… Приоритеты совершенно очевидны – это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита", – сказал Зеленский.

В первый день саммита Байден встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Как пишет Politico, они обсудят вступление Швеции в НАТО.

Байден уже прибыл в Литву.