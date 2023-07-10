На саммите НАТО Байден проведет встречу с Зеленским и Эрдоганом – Politico

Как говорится в материале, они проведут кулуарные переговоры 12 июля, на второй день саммита.
Как пишет Politico, Байден постарается убедить Зеленского в том, что "крупные" обязательства США и других союзников по НАТО в области безопасности – это максимум, что может получить Киев на саммите Альянса в этом году.
В то же время Зеленский надеется, что на саммите блока Украина услышит решение о ее будущем вступлении в Альянс, говорится в материале. Но Байден и другие страны-члены выступают против идеи сделать это в ближайшее время, отмечает СМИ. Одна из причин заключается в том, что если Украина станет союзником НАТО, это приведет блок к войне с Россией, пишет Politico.
Зеленский в вечернем обращении 10 июля подтвердил, что приедет на саммит НАТО. Он анонсировал двусторонние переговоры "разного уровня о военной помощи Украине с представителями ряда стран".
"В Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня – страны Европы, Америка, Канада, Япония… Приоритеты совершенно очевидны – это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита", – сказал Зеленский.
В первый день саммита Байден встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Как пишет Politico, они обсудят вступление Швеции в НАТО.
Ожидается, что в саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва), примут участие около 40 делегаций из стран – членов и стран – партнеров НАТО, всего около 5 тыс. человек посетят мероприятие и будут сопровождать делегации, сообщал телеканал LRT.
Саммит НАТО в Вильнюсе примет три новых региональных оборонных плана для противодействия двум главным угрозам Альянса: России и терроризму, заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 июля на пресс-конференции накануне саммита Альянса. Расшифровку пресс-конференции опубликовала пресс-служба блока. "Один план – для Севера, Атлантики и Европейской Арктики. Один – для центра, охватывающий Балтийский регион и Центральную Европу. И южный план – для Средиземного и Черного морей", – сказал Столтенберг.
Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэ сообщал, что в Вильнюсе Альянс готовится утвердить новые оборонные планы. Согласно новым планам, блок хочет иметь возможность в случае необходимости за 30 дней переместить на восточный фланг 300 тыс. военных.