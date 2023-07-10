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Байден уже прилетел в Литву – Науседа

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Президент Литвы встретил Байдена в аэропорту
Президент Литвы встретил Байдена в аэропорту
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 10 июля вечером прибыл в Литву, где 11–12 числа состоится саммит НАТО. Об этом сообщил президент страны Гитанас Науседа в Twitter.

Науседа встретил Байдена в аэропорту. 

В Twitter он опубликовал видео приземления самолета американского президента, а также фото их встречи. 

"Я рад приветствовать президента США в вильнюсском аэропорту во время своего первого визита в Литву. Мы благодарны США за военное присутствие в Литве, которое обеспечивает сдерживание и передовую оборону. Литва – убежденный сторонник трансатлантической связи", – написал Науседа.

Саммит НАТО будет длиться два дня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммитеПо словам Столтенберга, Зеленский присоединится к союзникам на инаугурационном заседании нового совета НАТО – Украина.

Bloomberg со ссылкой на свои источники отмечал, что Зеленский должен прибыть на второй день саммита – 12 июля.

Контекст:

Ожидается, что в саммите НАТО примут участие около 40 делегаций из стран – членов и стран – партнеров НАТО, всего около 5 тыс. человек посетят мероприятие и будут сопровождать делегации, сообщал телеканал LRT. 

Во время саммита страны – члены НАТО договорятся увеличить расходы на оборону, заявлял 15 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также говорил, что задача НАТО сейчас – поддерживать Украину столько, сколько необходимо. 

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэ сообщал, что в Вильнюсе Альянс готовится утвердить новые оборонные планыСогласно новым планам, блок хочет иметь возможность в случае необходимости за 30 дней переместить на восточный фланг 300 тыс. военных.

Теги: США, Украина, НАТО, Литва, Джо Байден, Йенс Столтенберг, саммит, саммит НАТО
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