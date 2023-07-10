Байден уже прилетел в Литву – Науседа

Науседа встретил Байдена в аэропорту.
В Twitter он опубликовал видео приземления самолета американского президента, а также фото их встречи.
July 10, 2023
"Я рад приветствовать президента США в вильнюсском аэропорту во время своего первого визита в Литву. Мы благодарны США за военное присутствие в Литве, которое обеспечивает сдерживание и передовую оборону. Литва – убежденный сторонник трансатлантической связи", – написал Науседа.
I was glad to welcome @POTUS at Vilnius Airport for his first visit to Lithuania.— Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) July 10, 2023
We are grateful for * military presence in Lithuania, which ensures deterrence and forward defense.
* is a staunch supporter of the transatlantic link! pic.twitter.com/9jUp9MC55A
Саммит НАТО будет длиться два дня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите. По словам Столтенберга, Зеленский присоединится к союзникам на инаугурационном заседании нового совета НАТО – Украина.
Bloomberg со ссылкой на свои источники отмечал, что Зеленский должен прибыть на второй день саммита – 12 июля.
Ожидается, что в саммите НАТО примут участие около 40 делегаций из стран – членов и стран – партнеров НАТО, всего около 5 тыс. человек посетят мероприятие и будут сопровождать делегации, сообщал телеканал LRT.
Во время саммита страны – члены НАТО договорятся увеличить расходы на оборону, заявлял 15 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также говорил, что задача НАТО сейчас – поддерживать Украину столько, сколько необходимо.
Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэ сообщал, что в Вильнюсе Альянс готовится утвердить новые оборонные планы. Согласно новым планам, блок хочет иметь возможность в случае необходимости за 30 дней переместить на восточный фланг 300 тыс. военных.