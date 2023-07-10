Байден уже прилетел в Литву – Науседа

Науседа встретил Байдена в аэропорту.

В Twitter он опубликовал видео приземления самолета американского президента, а также фото их встречи.

"Я рад приветствовать президента США в вильнюсском аэропорту во время своего первого визита в Литву. Мы благодарны США за военное присутствие в Литве, которое обеспечивает сдерживание и передовую оборону. Литва – убежденный сторонник трансатлантической связи", – написал Науседа.

I was glad to welcome @POTUS at Vilnius Airport for his first visit to Lithuania.



We are grateful for * military presence in Lithuania, which ensures deterrence and forward defense.



* is a staunch supporter of the transatlantic link! pic.twitter.com/9jUp9MC55A — Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) July 10, 2023

Саммит НАТО будет длиться два дня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите. По словам Столтенберга, Зеленский присоединится к союзникам на инаугурационном заседании нового совета НАТО – Украина.

Bloomberg со ссылкой на свои источники отмечал, что Зеленский должен прибыть на второй день саммита – 12 июля.