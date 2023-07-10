Зеленский будет на саммите НАТО в Вильнюсе – Столтенберг

Прямую трансляцию брифинга пресс-служба Альянса вела в Youtube.

По словам Столтенберга, Зеленский присоединится к союзникам на инаугурационном заседании нового Совета НАТО – Украина.

Что касается приглашения на саммите Украины в НАТО, решение окончательно не принято, сказал генсек.

"Идут консультации, чтобы сегодня состоялись все встречи. Но я уверен, что все союзники согласятся на очень четкое сообщение... Я абсолютно уверен, что на саммите будет единство и сильный посыл по Украине", – заявил Столтенберг.

Согласно информации, опубликованной на сайте Альянса, заседание Совета Украина-НАТО "на уровне глав государств и правительств, включая Швецию", начнется 12 июля в 13:00. В программе указывается, что в 12:45 пройдет совместная пресс-конференция по итогам двусторонней встречи генерального секретаря НАТО и президента Украины Владимира Зеленского.

Пока официального подтверждения Киева об участии Зеленского в Вильнюсском саммите нет.