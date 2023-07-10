Зеленский будет на саммите НАТО в Вильнюсе – Столтенберг

Прямую трансляцию брифинга пресс-служба Альянса вела в Youtube.
По словам Столтенберга, Зеленский присоединится к союзникам на инаугурационном заседании нового Совета НАТО – Украина.
Что касается приглашения на саммите Украины в НАТО, решение окончательно не принято, сказал генсек.
"Идут консультации, чтобы сегодня состоялись все встречи. Но я уверен, что все союзники согласятся на очень четкое сообщение... Я абсолютно уверен, что на саммите будет единство и сильный посыл по Украине", – заявил Столтенберг.
Согласно информации, опубликованной на сайте Альянса, заседание Совета Украина-НАТО "на уровне глав государств и правительств, включая Швецию", начнется 12 июля в 13:00. В программе указывается, что в 12:45 пройдет совместная пресс-конференция по итогам двусторонней встречи генерального секретаря НАТО и президента Украины Владимира Зеленского.
Пока официального подтверждения Киева об участии Зеленского в Вильнюсском саммите нет.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.