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ПОЛИТИКА

Украина будет вступать в НАТО без ПДЧ, союзники достигли договоренностей – МИД Украины

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Кулеба уверен, что отказ от ПДЧ сокращает путь Украины в НАТО
Кулеба уверен, что отказ от ПДЧ сокращает путь Украины в НАТО
Фото: depositphotos.com

Союзники по НАТО достигли консенсуса по вопросу исключения плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО из программы вступления Украины в Альянс. Об этом 10 июля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по вопросу исключения ПДЧ из программы вступления Украины в НАТО. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", – написал он.

Кулеба также добавил, что "это лучший момент для того, чтобы внести ясность в приглашение Украине стать членом Альянса".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Дмитрий Кулеба, сотрудничество, ПДЧ, вступление Украины в НАТО
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