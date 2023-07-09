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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Саммит в Вильнюсе должен определить конкретное содержание перспективы вступления Украины в НАТО – глава МИД Франции

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Колонна: Есть логика в предоставлении гарантий стране, которая ежедневно фактически защищает Европу и выступает залогом ее безопасности
Колонна: Есть логика в предоставлении гарантий стране, которая ежедневно фактически защищает Европу и выступает залогом ее безопасности
Фото: EPA

На Вильнюсском саммите НАТО должна быть закреплена долгосрочная поддержка Альянсом Украины и представление конкретного содержания ее перспективы членства. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью украинской редакции RFI, которое вышло 8 июля.

"Мы хотим, чтобы Вильнюсский саммит дал возможность закрепить поддержку Украины со стороны Альянса на долгосрочной основе и предоставить конкретное содержание ее перспективе вступления в НАТО. Это необходимо, если мы хотим действовать в соответствии с временем, которое мы сейчас переживаем", – заявила она.

Колонна добавила, что Франция параллельно работает с рядом партнеров по определению гарантий безопасности, которые они могли бы предоставить Украине "не вместо, а параллельно с процессом ее интеграции в НАТО".

"Эти гарантии еще обсуждаются, но их цель будет четкой: в краткосрочной перспективе – предоставить Украине средства для обеспечения ее самообороны. В более долгосрочной перспективе – способствовать укреплению ее потенциала в целях сдерживания любой новой агрессии. По сути, есть определенная логика в предоставлении гарантий стране, которая ежедневно фактически защищает Европу и выступает залогом ее безопасности", – сказала министр.

Саммит НАТО состоится 11–12 июля.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Франция, война России против Украины, саммит НАТО, Катрин Колонна
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