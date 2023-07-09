Саммит в Вильнюсе должен определить конкретное содержание перспективы вступления Украины в НАТО – глава МИД Франции

Колонна: Есть логика в предоставлении гарантий стране, которая ежедневно фактически защищает Европу и выступает залогом ее безопасности Фото: EPA

"Мы хотим, чтобы Вильнюсский саммит дал возможность закрепить поддержку Украины со стороны Альянса на долгосрочной основе и предоставить конкретное содержание ее перспективе вступления в НАТО. Это необходимо, если мы хотим действовать в соответствии с временем, которое мы сейчас переживаем", – заявила она.

Колонна добавила, что Франция параллельно работает с рядом партнеров по определению гарантий безопасности, которые они могли бы предоставить Украине "не вместо, а параллельно с процессом ее интеграции в НАТО".

"Эти гарантии еще обсуждаются, но их цель будет четкой: в краткосрочной перспективе – предоставить Украине средства для обеспечения ее самообороны. В более долгосрочной перспективе – способствовать укреплению ее потенциала в целях сдерживания любой новой агрессии. По сути, есть определенная логика в предоставлении гарантий стране, которая ежедневно фактически защищает Европу и выступает залогом ее безопасности", – сказала министр.

Саммит НАТО состоится 11–12 июля.