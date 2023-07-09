Подоляк: Как только на Западе увидели, что РФ не пройдет сквозь Украину, вернулись к классической монотонной бюрократии, когда ты ноешь и ничего не делаешь

Подоляк: Мы бы хотели, чтобы эта война правильно расставила акценты Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Речь об этом зашла после вопроса журналиста, почему Украину "до сих пор не взяли ни в НАТО, ни в ЕС" и не связано ли это с тем, что "западные страны боятся таким образом дополнительно эскалировать".

"Я выскажу парадоксальную мысль: наоборот, они уже не боятся России. Почему в начале войны была такая абсолютная поддержка Украины? У западных элит было ощущение, что Россия быстро победит Украину и дальше двинется на Запад в том или ином виде – не обязательно танками. Западные элиты этого испугались. Но как только они увидели, что Украина действительно эффективно противостоит ей и что Россия не пройдет сквозь Украину, они успокоились, вернулись к своему традиционному образу жизни, к классической монотонной бюрократии, когда ты все время бубнишь, ноешь и ничего не делаешь", – ответил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украине это невыгодно.

"Мы бы хотели, чтобы эта война правильно расставила акценты, в том числе чтобы система безопасности на европейском континенте была перестроена. Нам бы хотелось, чтобы военный альянс перестроился, более реалистично оценивал современные риски, функции и роль Украины. Было бы символично, если бы [на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля] сказали, что Украина скоро будет членом НАТО. Хотя я думаю, что определенные заявления будут сделаны", – сказал Подоляк.

Он считает, что после победы над Россией Украину примут в НАТО, "но сейчас будет классическая бюрократическая канитель, потому что страх прошел".