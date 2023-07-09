Подоляк: Как только на Западе увидели, что РФ не пройдет сквозь Украину, вернулись к классической монотонной бюрократии, когда ты ноешь и ничего не делаешь

Речь об этом зашла после вопроса журналиста, почему Украину "до сих пор не взяли ни в НАТО, ни в ЕС" и не связано ли это с тем, что "западные страны боятся таким образом дополнительно эскалировать".
"Я выскажу парадоксальную мысль: наоборот, они уже не боятся России. Почему в начале войны была такая абсолютная поддержка Украины? У западных элит было ощущение, что Россия быстро победит Украину и дальше двинется на Запад в том или ином виде – не обязательно танками. Западные элиты этого испугались. Но как только они увидели, что Украина действительно эффективно противостоит ей и что Россия не пройдет сквозь Украину, они успокоились, вернулись к своему традиционному образу жизни, к классической монотонной бюрократии, когда ты все время бубнишь, ноешь и ничего не делаешь", – ответил Подоляк.
Он подчеркнул, что Украине это невыгодно.
"Мы бы хотели, чтобы эта война правильно расставила акценты, в том числе чтобы система безопасности на европейском континенте была перестроена. Нам бы хотелось, чтобы военный альянс перестроился, более реалистично оценивал современные риски, функции и роль Украины. Было бы символично, если бы [на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля] сказали, что Украина скоро будет членом НАТО. Хотя я думаю, что определенные заявления будут сделаны", – сказал Подоляк.
Он считает, что после победы над Россией Украину примут в НАТО, "но сейчас будет классическая бюрократическая канитель, потому что страх прошел".
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.