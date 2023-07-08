Запад не избавился от фундаментальных страхов перед РФ и не готов принять, что она тоже может быть атакована – Подоляк

Журналист спросил, допускает ли Киев, что "однажды москвичи проснуться от ракетных ударов".

"На сегодня есть технические возможности, которые позволяют воздействовать на территорию России. Но Украина принципиально этого не делает. Это связано с тремя основными проблемами. Во-первых, мы придерживаемся строгой концепции оборонительной войны и наносим удары по оккупационной группировке на своей территории", – сказал Подоляк.

Он отметил, что "в поддержку такой стратегии говорит дефицит ресурсов" у украинской армии.

"Во-вторых, демократический мир не до конца избавился от фундаментальных страхов перед Российской Федерацией и не готов принять, что Россия тоже может быть атакована. Понятно, что они публично это не говорят, но мы это чувствуем", – подчеркнул Подоляк.

Кроме того, советник главы ОП объяснил, что "с военной точки зрения это ничего не дает" Украине, "а вот тактическое поражение на оккупированных территориях Украины ведет к неизбежному внутреннему конфликту элит" в России.

"Вы видели, что 8 тыс. человек в рамках спаянного коллектива [признанного международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина было достаточно, чтобы полностью напугать элиты. Сейчас идет быстрое структурирование этих частных армий – каждый из более-менее сильных игроков внутри элиты РФ готовит свои частные армии. В какой-то момент, когда будет понятно, что вертикаль власти уже окончательно прогнила и упала, эти армии начнут между собой воевать за перераспределение влияния внутри России. Я не вижу смысла в это вмешиваться", – сказал он.

Подоляк считает, что "это внутренний процесс, который приведет к очень плачевным последствиям и для российской государственности, и для представителей элиты – многие из них даже физически не смогут пережить этот период смуты XXI века".

"Чтобы мы с вами увидели дикие события на территории Российской Федерации, куда война – внутренняя – будет в полном объеме перенесена, нам нужно дождаться нескольких существенных тактических поражений России по линии фронта. Именно на это и заточена сейчас наступательная операция Украины", – объяснил он.