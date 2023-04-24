В России заявили о нескольких атаках беспилотников

В Белгородскую область за вчерашний день залетели четыре БПЛА, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, один из них, пролетавший над селом Муром в 500 метрах от границы, россиянам удалось посадить средствами радиоэлектронной борьбы. Также сообщается, что второй беспилотник, замеченный на окраине села Середа, был сбит – при падении сдетонировал боеприпас и беспилотник взорвался.

Один квадрокоптер смог долететь до села Муром, на 4 км вглубь российской границы. Там с него сбросили взрывное устройство на вышку коммуникационной связи, говорится в сообщении.

Дальше всех сумел продвинуться неустановленный БПЛА самолетного типа, который долетел до села в Белгородском районе, после чего упал и взорвался, сообщает канал. Пострадал один человек, а также дизельный трансформатор.

Один беспилотник был обнаружен в Подмосковье 23 апреля Предположительно, на нем находилось 17 кг взрывчатки, пишет Baza. Беспилотник был обнаружен в лесном массиве недалеко от Ногинска. Сообщается, что это был UJ-22 Airborn украинского производства, длиной 3,5 метра.

"Судя по всему, у него закончилось топливо в баке. Внутри дрона было обнаружено около 30 брикетов массой по 570 граммов, предположительно со взрывчатым веществом внутри", – пишет канал.

Дрон нашла местная жительница, которая утром 23 апреля пошла в лес хоронить своего умершего котенка, сообщает Baza. На обратном пути она и наткнулась на летательный аппарат. 35-летняя женщина сначала не стала вызывать полицию, так как испугалась, что ее могут оштрафовать за то, что она ходила в лес и хоронила там животное. Кроме того, она решила, что это "чья-то игрушка" и просто скинула фотографии в чат садового товарищества. Только спустя два часа один из участников чата позвонил полицейским.

Baza опубликовала фотографии обломков. Сообщается, что он предположительно был снаряжен зарядами C-4. Взрывотехникам пришлось работать на месте падения дрона около пяти часов.

Падение беспилотника под Ногинском подтвердили "РИА Новости" в экстренных службах. Источник заявил, что на нем не было боеприпасов.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник сообщил о ЧП на Московском нефтеперерабатывающем заводе. На территорию предприятия 23 апреля залетел квадрокоптер с газовым баллоном. Около восьми часов утра сотрудники МНПЗ услышали странный звук. Охрана просмотрела камеры, но ничего необычного не увидела. При обходе территории был обнаружен квадрокоптер марки Mavic, оборудованный видеокамерой. На место тут же прибыли силовики из разных ведомств. На момент осмотра квадрокоптер находился в нерабочем состоянии. Рядом с квадрокоптером обнаружен газовый балон "Шпага", говорится в сообщении.

Как признают сами сотрудники безопасности, МНПЗ ("Газпром нефть") – один из самых уязвимых объектов в Москве, пишет канал.

Также произошел сильный пожар на оккупированной территории Луганской области на нефтебазе в городе Ровеньки, "РИА Новости" заявляет об атаке беспилотников.