За сутки ВСУ сбили 11 вражеских разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе – Генштаб

"Сбиты два вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и один – "Орлан-10", а также восемь дронов-камикадзе типа "Ланцет", – говорится в сводке.

По данным Генштаба, авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три станции РЭБ противника.