За сутки ВСУ сбили 11 вражеских разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе – Генштаб

"Сбиты два вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и один – "Орлан-10", а также восемь дронов-камикадзе типа "Ланцет", – говорится в сводке.
По данным Генштаба, авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три станции РЭБ противника.
По данным Генштаба на 23 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны ликвидировали около 186,4 тыс. российских оккупантов, уничтожили более 2400 беспилотников и тысячи единиц другой техники.