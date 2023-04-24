Веллер: Когда Россия покупает в Иране дроны и ракеты, а в Египте реактивные снаряды для "Градов" – это значит, что она уже ни хрена не может. Даже гвоздей своих нет

"Предположим даже, что цели Кремля, Путина исполнились на 100%. То есть российские вооруженные силы завоевали всю Украину, посадили свое марионеточное правительство, вся Украина дружно попросилась в состав России и так далее. Вопрос: ну и что дальше? Кто будет жить лучше? Кто будет относиться к России лучше? А где будет какой бы то ни было подъем науки, технологий, экономики и прочее?" – сказал он

По словам Веллера, куда Советский Союз ступал, там он устраивал такой же Советский Союз.

"Оттяпал Советский Союз кусок Карелии у Финляндии – и теперь там стал Советский Союз, а потом Россия, а там, где осталась Финляндия, – туда ездят за покупками и так далее. Оккупировали Южные Курилы – теперь через пролив 25 километров Япония, а на Южных Курилах, боже мой, такое несчастье. То есть, понимаете, вся эта пустыня, какая-то заброшенность, беднота и так далее. Это относится ко всем территориям. И таким образом, Россия вступает в Украину – и в Украине делается Россия", – сказал он

Веллер считает, что в таких условиях какое-то количество российских миллиардеров вытолкнет украинских и займет их место, но больше никаких особых изменений не произойдет.

"Понимаете, когда в Иране покупаются дроны и ракеты, когда в Египте покупаются реактивные снаряды для "Градов", значит, уже ни хрена не могут. Даже гвоздей своих нет. То есть, эра экстенсивного земледелия давно закончилась. Так что здесь, разумеется, война не нужна, но начиная с 93-го года, в России затачивали систему под кресло президента. Сначала в 93-м, потом в 96-м, потом в 99-м и 2000-м полномочия президента увеличивали и увеличивали, делая его диктатором. Получили. Вот получается, что государство – это даже не азиатская сатрапия. Потому что у Чингисхана были представления о том, какой быть империи. Здесь нет никакого представления. Вот такой вот казус. Это то, что [российский ученый и писатель] Лев Гумилев называл химерой. Вот сочетание этой политической конструкции в наше время с этой страной и народом – это политическая химера. И сейчас она изо всех сил... Вот покуда акула жива, она щелкает челюстями, хотя она уже лежит на палубе", – сказал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube