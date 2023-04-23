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Веллер: В команде Собчака о Путине отзывались как о тихом, неамбициозном человеке. Поэтому его и стали двигать. Они думали, что всю жизнь этот тихоня будет защищать их власть

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Веллер Гордону: Путин, этот маленький человек на большом месте, воображает себя властелином полумира
Веллер – Гордону: Путин, этот маленький человек на большом месте, воображает себя властелином полумира  
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Владимира Путина, когда он еще работал в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, многие воспринимали как очень исполнительного человека без амбиций, именно потому ему помогли переехать в Москву, а затем и занять президентский пост. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий в Эстонии российский писатель Михаил Веллер.

Он убежден, что во многом характер и сегодняшнее поведение Путина сформировало тяжелое детство. 

"Лично я полагаю, что у мальчика было достаточно тяжелое детство. Когда человеку 11, 12, 16 лет, быть бедным довольно трудно. Особенно когда речь идет о 60-х годах в Ленинграде, – сказал Веллер. – В конце концов он вышел снизу и мог рассчитывать только на себя. И когда настала новая эпоха и когда он оказался в команде Собчака... Вероятно, мы никогда толком не узнаем, как именно он там оказался, есть ряд версий – не будем их сейчас повторять... Он там сидел на бабле, на денежных потоках, которые шли за бугор, и так далее. Все отзывы о нем [того времени] – как о человеке тихом, человеке исполнительном, человеке аккуратном, работящем, неамбициозном. Но там с денежными потоками было очень все в порядке. Вот поэтому его и стали двигать. Они думали, что всю жизнь этот работящий, неамбициозный тихоня будет работать на них, защищать их власть и их миллиарды", – сказал писатель. 

Но когда Путин достиг политических высот и получил доступ к огромным ресурсам, он не захотел ни с кем делиться, убежден Веллер.

"Он очень быстро сообразил: на кой же черт охранять чужое добро, если можно иметь свое?" – предположил писатель. 

Показательной в политической карьере Путина он считает реакцию на гибель экипажа атомной подводной лодки "Курск": в 2000 году на учениях в Баренцевом море лодка затонула, не выжил никто из 118 человек, которые были на борту.

"Тогда стало абсолютно понятно, что человек достиг уровня своей очень большой некомпетентности. [Президентский пост] – это не его уровень. На этом уровне он оказывается не просто циничным, не просто равнодушным, а оказывается очень близоруким. Он не понимает, как надо себя вести для того, чтобы адекватно восприниматься... И когда в адрес плачущих вдов было сказано: "Навезли сюда этих десятирублевых..." (адвокат родственников погибших моряков подлодки "Курск" Борис Кузнецов рассказывал, что после одной из встреч с вдовами и матерями погибших военных Путин позвонил бизнесмену Борису Березовскому и сказал: "Вы наняли шлюх специально! Дали им по $10, чтобы меня дискредитировать!" – "ГОРДОН"). Эта фраза – приговор любому политику. Но не в России. В России все сделано иначе", – сказал Веллер.

По его мнению, с тех пор стало очевидно, что есть Путин и есть "все остальные". Со всеми, кто так или иначе был с этим тезисом не согласен, Путин расправлялся, отметил писатель и напомнил, что именно потому с федерального телевидения уволили журналиста Сергея Доренко (он критиковал Путина), а бизнесмен Борис Ходорковский попал в тюрьму. 

"Он стал рулить сам. И когда Ходорковский попробовал поднять голову и голос, полагая, что "в конце концов это же мы тебя посадили [в президентское кресло]", ему показали, кто теперь кого и куда посадит. Теперь этот человек отдельно от всего. Этот маленький человек на большом месте воображает себя властелином полумира", – сказал писатель. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 1990–1996 годы Путин работал помощником мэра Санкт-Петербурга Собчака. Затем переехал в Москву, где был принят на работу заместителем управляющего делами президента. В 1997–1998 годах Путин был заместителем руководителя администрации президента, затем до 1999 года возглавлял Федеральную службу безопасности. 

31 декабря 1999 года Путин стал и.о. президента РФ и фактически с тех пор остается при власти. В 2000 году он впервые победил на выборах президента, затем избирался еще три раза.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Живущий во Франции российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший друг Путина Сергей Пугачев рассказывал в интервью Гордону, что Собчак был абсолютно уверен: Путин не сможет быть президентом. По словам Пугачева, Собчак сказал ему это при личной встрече. "Каким Володя может быть президентом?" – "Ну, как каким? Хорошим". – "Да Володя не может быть никаким президентом. Это что, бред? Вы с ума, что ли, посходили? Как он может быть президентом?" И он мне четыре часа безапелляционно, без фактов, без аргументов рассказывал, что он не может быть президентом", – вспомнил Пугачев. 

Российский бизнесмен, бывший вице-президент компании ЮКОС Леонид Невзлин, который сейчас живет в Израиле, рассказ Гордону, что в начале 1990-х вместе с Путиным был на одной конференции в Монако. Путин туда приезжал в команде Собчака. "Он носил сумку с теннисными ракетками, был очень маленький. Такой похожий на – я не знаю даже, как это сказать... Не хочется никого обидеть, но, наверное, тогда он был похож на люмпена скорее", – вспомнил Невзлин. Ему показалось, что Собчак тогда вел себя как барин и демонстрировал, что "Путин – это что-то такое, не очень большое и за спиной". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Михаил Веллер, Анатолий Собчак
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