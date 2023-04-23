Веллер: Путина пристрелят в конце концов. Масса людей желает, чтобы его не стало, а это желание просто так не проходит

Веллер сказал, что такой прогноз он сделал еще в начале политической карьеры Путина – в начале 2000-х.
"Я не могу объяснить почему, но еще в 2000 году, глядя на него в телевизоре, – а человек еще выглядел очень молодо, такой стройный, складный, молчаливый, – я почему-то сказал: "Пристрелят его в конце концов". В 2000 году! Почему я это сказал, не понимаю, не знаю. Я ничего против него не мог иметь, кроме того, что он не произвел на меня благоприятного впечатления. Ну вот такой мизерабль. Это слово, которое первое пришло на язык. Выскочка, ничтожество", – сказал писатель.
Он убежден: желание огромного количества людей, чтобы Путин умер, не может пройти бесследно.
"Масса людей желает, чтобы его не стало, – а это серьезное желание, очень серьезное, оно просто так никому не проходит... Если миллионы людей кому-то желают здоровья, а кому-то желают смерти, то это кое-какие реальные следствия имеет. Вот на уровне тонких материй. Наука не знает, что там такое, но что-то там есть", – предположил Веллер.
Гордон уточнил, кто может пристрелить Путина. Веллер ответил, что сейчас невозможно дать ответ на этот вопрос: обычно это делают люди из ближайшего окружения, но Путин очень серьезно относится к своему окружению и безопасности.
"Тут напрашивается ответ: да кто угодно может это сделать. Не могу вам сказать. Но посмотрите, как убили императора Павла (в 1801 году группа заговорщиков решила свергнуть императора: его ударили табакеркой в висок и задушили. – "ГОРДОН"). Там были английские деньги, там были интересы русских олигархов, там было создание совершенно ложного образа человека умного, гуманного и прогрессивного. Ну понимаете, на российском троне таким людям не житье. Так что, кто и как это сможет сделать, совершенно невозможно сказать, но в общем [обычно] это делает человек, которому доверяют. Поэтому он никому не доверяет. Подкупить охранников при нынешней системе удаления, взаимной слежки и ротации достаточно трудно... Но в той или иной форме, которую обычно невозможно предсказать, то, что должно произойти, всегда происходит. То, что делает Путин, – это убийственно и самоубийственно", – сказал Веллер.
Он также спрогнозировал, что Путин может лишиться власти еще до своей смерти – насильственной или естественной.
"Раньше или позже несчастный ослабнет, станет недееспособен, и, когда он ослабнет настолько, что не сможет оказывать сопротивление, власть у него отберут по факту... Кто придет на смену Путину, сейчас мы не знаем, но понятно, что вся эта чекистская контора. И тут вся надежда на то, что, первое: перегрызутся между собой, второе: устроят очередной "культпросвет". Не из любви к народу, не из любви к миру, не из гуманизма, а потому что решат, что иначе им будет очень плохо. Ну обычная история. Перевести все стрелки на Путина, сказать, что "он во всем виноват, что он создал свой культ личности, что теперь мы его не одобряем, что мы не уходили, чтобы противостоять тому злу, которое он воплощал"... Боже мой! В России это обычная история", – сказал писатель.
Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.
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По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто". Украинский телеведущий Савик Шустер допустил, что Путина в России могут убить. "Не думаю, что для ФСБ составляет какие-то особые трудности устранение Путина", – сказал он.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в январе 2023 года, что, по данным украинской разведки, у Путина серьезные проблемы со здоровьем – у него онкологическое заболевание. "Он болеет уже очень давно... Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро", – сказал глава украинской разведки.