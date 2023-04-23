Веллер: Путина пристрелят в конце концов. Масса людей желает, чтобы его не стало, а это желание просто так не проходит

Веллер сказал, что такой прогноз он сделал еще в начале политической карьеры Путина – в начале 2000-х.

"Я не могу объяснить почему, но еще в 2000 году, глядя на него в телевизоре, – а человек еще выглядел очень молодо, такой стройный, складный, молчаливый, – я почему-то сказал: "Пристрелят его в конце концов". В 2000 году! Почему я это сказал, не понимаю, не знаю. Я ничего против него не мог иметь, кроме того, что он не произвел на меня благоприятного впечатления. Ну вот такой мизерабль. Это слово, которое первое пришло на язык. Выскочка, ничтожество", – сказал писатель.

Он убежден: желание огромного количества людей, чтобы Путин умер, не может пройти бесследно.

"Масса людей желает, чтобы его не стало, – а это серьезное желание, очень серьезное, оно просто так никому не проходит... Если миллионы людей кому-то желают здоровья, а кому-то желают смерти, то это кое-какие реальные следствия имеет. Вот на уровне тонких материй. Наука не знает, что там такое, но что-то там есть", – предположил Веллер.

Гордон уточнил, кто может пристрелить Путина. Веллер ответил, что сейчас невозможно дать ответ на этот вопрос: обычно это делают люди из ближайшего окружения, но Путин очень серьезно относится к своему окружению и безопасности.

"Тут напрашивается ответ: да кто угодно может это сделать. Не могу вам сказать. Но посмотрите, как убили императора Павла (в 1801 году группа заговорщиков решила свергнуть императора: его ударили табакеркой в висок и задушили. – "ГОРДОН"). Там были английские деньги, там были интересы русских олигархов, там было создание совершенно ложного образа человека умного, гуманного и прогрессивного. Ну понимаете, на российском троне таким людям не житье. Так что, кто и как это сможет сделать, совершенно невозможно сказать, но в общем [обычно] это делает человек, которому доверяют. Поэтому он никому не доверяет. Подкупить охранников при нынешней системе удаления, взаимной слежки и ротации достаточно трудно... Но в той или иной форме, которую обычно невозможно предсказать, то, что должно произойти, всегда происходит. То, что делает Путин, – это убийственно и самоубийственно", – сказал Веллер.

Он также спрогнозировал, что Путин может лишиться власти еще до своей смерти – насильственной или естественной.

"Раньше или позже несчастный ослабнет, станет недееспособен, и, когда он ослабнет настолько, что не сможет оказывать сопротивление, власть у него отберут по факту... Кто придет на смену Путину, сейчас мы не знаем, но понятно, что вся эта чекистская контора. И тут вся надежда на то, что, первое: перегрызутся между собой, второе: устроят очередной "культпросвет". Не из любви к народу, не из любви к миру, не из гуманизма, а потому что решат, что иначе им будет очень плохо. Ну обычная история. Перевести все стрелки на Путина, сказать, что "он во всем виноват, что он создал свой культ личности, что теперь мы его не одобряем, что мы не уходили, чтобы противостоять тому злу, которое он воплощал"... Боже мой! В России это обычная история", – сказал писатель.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube