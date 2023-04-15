ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ходжес: Не удивлюсь, если в Кремле и ближайшем окружении Путина много недовольных

 
|
Путин вынужден серьезно заботиться о своей безопасности в том числе потому, что в его окружении много недовольных, считает Ходжес
Путин вынужден серьезно заботиться о своей безопасности в том числе потому, что в его окружении много недовольных, считает Ходжес
Фото: kremlin.ru

Президенту РФ Владимиру Путину, выстраивая систему собственной безопасности приходится учитывать и настроения окружающих его представителей российской элиты, многие из которых так или иначе пострадали в результате развязанной Путиным войны в Украине. Такое мнение экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес выразил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Британский генерал Ричард Даннат считает, что Путина убьют по сценарию Юлия Цезаря. В роли Брута он видит начальника российского Генштаба [Валерия] Герасимова. Даннат уверен, что этот сценарий может сработать в случае успешного украинского контрнаступления. Насколько вероятен заговор против Путина? И кто его может возглавить?" – спросила Бацман.

 Ходжес признался, что ему неизвестны "такие инсайдерские детали".

"Но я нахожу интересным, что существует такая публичная ненависть между [основателем российской частной компании "Вагнер", признанной международной преступной группировкой Евгением] Пригожиным, [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу, Герасимовым и [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым. Все эти люди явно и открыто друг друга ненавидят", – отметил он.

Генерал добавил, что такая взаимная ненависть в российской властной верхушке – это хорошо "для Украины и для всех нас". Пока российские военачальники и чиновники борются друг с другом, они не в состоянии разработать последовательную стратегию своей незаконной и агрессивной войны в Украине, пояснил Ходжес.

"Я не удивлюсь, если в Кремле и в ближайшем окружении Путина много недовольных людей, а также много олигархов, которые теряют кучу денег, способность путешествовать и вести бизнес по всему миру", – сказал экс-командующий войсками США в Европе

По его убеждению,, война, развязанная Путиным в Украине – это катастрофа для России.

"Я думаю, именно поэтому у президента Путина такой сильный аппарат внутренней безопасности: он пытается защитить себя и свой режим", – подытожил Ходжес..

Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Решение о вторжении в Украину было принято Путиным совместно с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, сообщало агентство Bloomberg 20 апреля 2022 года. По данным агентства, в окружении Путина вторжение в Украину считают катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад.

Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Российский политолог Станислав Белковский заявил, что, по данным из разных источников, война в Украине вызывает панику у части элиты. "Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – сказал он.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс 27 февраля заявил, что Путин сузил свое окружение до людей, которые говорили ему только то, что он хотел услышать, и ценил лояльность выше компетентности. Как итог, решения, принятые им по поводу вторжения в Украину, базировались на глубоко ошибочных предположениях его соратников.

В окружении Путина есть агенты украинской разведки. Об этом 23 февраля заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Рамзан Кадыров, Кремль, Сергей Шойгу, Алеся Бацман, политика, Бен Ходжес, олигархи, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Герасимов, президент, безопасность, интервью, Евгений Пригожин, перспективы, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Галина ГРИШИНА
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
Галина ГРИШИНА
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Галина ГРИШИНА
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Галина ГРИШИНА
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
Галина ГРИШИНА
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Галина ГРИШИНА
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
Галина ГРИШИНА
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
Галина ГРИШИНА
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
Галина ГРИШИНА
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Галина ГРИШИНА
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
Галина ГРИШИНА
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Галина ГРИШИНА
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в леопардовом бикини с цепочками. Фото
57-летняя Херли снялась в леопардовом бикини с цепочками. Фото
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
Галина ГРИШИНА
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (258816)
2
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (130271)
3
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (73813)
4
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (72754)
5
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (70197)
6
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов (68139)
7
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (58447)
8
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других (56567)
 
 
 
 