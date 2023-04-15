Ходжес: Не удивлюсь, если в Кремле и ближайшем окружении Путина много недовольных

Путин вынужден серьезно заботиться о своей безопасности в том числе потому, что в его окружении много недовольных, считает Ходжес Фото: kremlin.ru

"Британский генерал Ричард Даннат считает, что Путина убьют по сценарию Юлия Цезаря. В роли Брута он видит начальника российского Генштаба [Валерия] Герасимова. Даннат уверен, что этот сценарий может сработать в случае успешного украинского контрнаступления. Насколько вероятен заговор против Путина? И кто его может возглавить?" – спросила Бацман.

Ходжес признался, что ему неизвестны "такие инсайдерские детали".

"Но я нахожу интересным, что существует такая публичная ненависть между [основателем российской частной компании "Вагнер", признанной международной преступной группировкой Евгением] Пригожиным, [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу, Герасимовым и [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым. Все эти люди явно и открыто друг друга ненавидят", – отметил он.

Генерал добавил, что такая взаимная ненависть в российской властной верхушке – это хорошо "для Украины и для всех нас". Пока российские военачальники и чиновники борются друг с другом, они не в состоянии разработать последовательную стратегию своей незаконной и агрессивной войны в Украине, пояснил Ходжес.

"Я не удивлюсь, если в Кремле и в ближайшем окружении Путина много недовольных людей, а также много олигархов, которые теряют кучу денег, способность путешествовать и вести бизнес по всему миру", – сказал экс-командующий войсками США в Европе

По его убеждению,, война, развязанная Путиным в Украине – это катастрофа для России.

"Я думаю, именно поэтому у президента Путина такой сильный аппарат внутренней безопасности: он пытается защитить себя и свой режим", – подытожил Ходжес..

Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью

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