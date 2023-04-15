Ходжес: Не удивлюсь, если в Кремле и ближайшем окружении Путина много недовольных

"Британский генерал Ричард Даннат считает, что Путина убьют по сценарию Юлия Цезаря. В роли Брута он видит начальника российского Генштаба [Валерия] Герасимова. Даннат уверен, что этот сценарий может сработать в случае успешного украинского контрнаступления. Насколько вероятен заговор против Путина? И кто его может возглавить?" – спросила Бацман.
Ходжес признался, что ему неизвестны "такие инсайдерские детали".
"Но я нахожу интересным, что существует такая публичная ненависть между [основателем российской частной компании "Вагнер", признанной международной преступной группировкой Евгением] Пригожиным, [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу, Герасимовым и [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым. Все эти люди явно и открыто друг друга ненавидят", – отметил он.
Генерал добавил, что такая взаимная ненависть в российской властной верхушке – это хорошо "для Украины и для всех нас". Пока российские военачальники и чиновники борются друг с другом, они не в состоянии разработать последовательную стратегию своей незаконной и агрессивной войны в Украине, пояснил Ходжес.
"Я не удивлюсь, если в Кремле и в ближайшем окружении Путина много недовольных людей, а также много олигархов, которые теряют кучу денег, способность путешествовать и вести бизнес по всему миру", – сказал экс-командующий войсками США в Европе
По его убеждению,, война, развязанная Путиным в Украине – это катастрофа для России.
"Я думаю, именно поэтому у президента Путина такой сильный аппарат внутренней безопасности: он пытается защитить себя и свой режим", – подытожил Ходжес..
Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью
Решение о вторжении в Украину было принято Путиным совместно с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, сообщало агентство Bloomberg 20 апреля 2022 года. По данным агентства, в окружении Путина вторжение в Украину считают катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад.
Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
Российский политолог Станислав Белковский заявил, что, по данным из разных источников, война в Украине вызывает панику у части элиты. "Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно", – сказал он.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.
Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс 27 февраля заявил, что Путин сузил свое окружение до людей, которые говорили ему только то, что он хотел услышать, и ценил лояльность выше компетентности. Как итог, решения, принятые им по поводу вторжения в Украину, базировались на глубоко ошибочных предположениях его соратников.
В окружении Путина есть агенты украинской разведки. Об этом 23 февраля заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.