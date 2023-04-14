В утечке Пентагона есть данные, что Герасимов и Патрушев хотели саботировать план Путина, пока тот проходит химиотерапию – СМИ

Об этом сообщили 13 апреля Rzeczpospolita и Daily Mail.

Документ относится к одному из брифингов американской разведки, которая ежедневно мониторит различные источники по всему миру. Этот доклад предположительно содержал слух о том, что военно-политическое руководство России замышляет сорвать (to throw) войну в Украине, пока Путин проходит курс химиотерапии.

В верхней части слитого документа содержится ряд аббревиатур, которые указывают на то, что это информация под грифом "совершенно секретно" (TS), полученная путем мониторинга связи (SI), доступ к ней имеют люди с соответствующим допуском в США и других странах альянса "Пять глаз". Снимок документа отредактирован: часть информации на нем скрыта.

Фото: dailymail.co.uk

В документе говорится, что об этой информации стало известно 17 февраля, она получена от "неназванного российского источника, у которого есть доступ к кремлевским чиновникам".

"Согласно слухам... Россия планировала перебросить силы из Таганрога в украинский Мариуполь и сосредоточить свое внимание на южном фронте… По словам [источника], план "наступления"… был разработан секретарем совета национальной безопасности России Николаем Патрушевым и начальником генштаба России Валерием Герасимовым с целью саботировать Путина. Герасимов был против наступления", – говорится в опубликованном документе.

Также в нем упоминаются слухи о раке Путина.

"[Источник] 22 февраля сообщил, что Герасимов якобы планировал продолжить свои усилия по саботажу наступления: он обещал "сорвать" так называемую СВО 5 марта, когда Путин должен был начать курс химиотерапии и, таким образом, не сможет повлиять на ход войны", – сказано в докладе.

В опубликованных документах нет доказательств или подтверждений, что эти слухи верны, отмечают СМИ. Даже если сами документы – не подделка, они подтверждают только, что разведке стал известен такой слух, и она решила, что его стоит передать Пентагону.