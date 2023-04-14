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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В утечке Пентагона есть данные, что Герасимов и Патрушев хотели саботировать план Путина, пока тот проходит химиотерапию – СМИ

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В Кремле ходят слухи, что Герасимов хотел "саботировать Путина", говорится в слитых документах
В Кремле ходят слухи, что Герасимов хотел "саботировать Путина", говорится в слитых документах
Фото: EPA

Секретарь Совета нацбезопасности России Николай Патрушев и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов хотели саботировать план президента РФ Владимира Путина по захвату Украины, пока тот лечится от рака, говорится в одном из слитых секретных документов Пентагона, подлинность которых не подтверждена.

Об этом сообщили 13 апреля Rzeczpospolita и Daily Mail

Документ относится к одному из брифингов американской разведки, которая ежедневно мониторит различные источники по всему миру. Этот доклад предположительно содержал слух о том, что военно-политическое руководство России замышляет сорвать (to throw) войну в Украине, пока Путин проходит курс химиотерапии.

В верхней части слитого документа содержится ряд аббревиатур, которые указывают на то, что это информация под грифом "совершенно секретно" (TS), полученная путем мониторинга связи (SI), доступ к ней имеют люди с соответствующим допуском в США и других странах альянса "Пять глаз". Снимок документа отредактирован: часть информации на нем скрыта. 

Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk

В документе говорится, что об этой информации стало известно 17 февраля, она получена от "неназванного российского источника, у которого есть доступ к кремлевским чиновникам".

"Согласно слухам... Россия планировала перебросить силы из Таганрога в украинский Мариуполь и сосредоточить свое внимание на южном фронте… По словам [источника], план "наступления"… был разработан секретарем совета национальной безопасности России Николаем Патрушевым и начальником генштаба России Валерием Герасимовым с целью саботировать Путина. Герасимов был против наступления", – говорится в опубликованном документе.

Также в нем упоминаются слухи о раке Путина.

"[Источник] 22 февраля сообщил, что Герасимов якобы планировал продолжить свои усилия по саботажу наступления: он обещал "сорвать" так называемую СВО 5 марта, когда Путин должен был начать курс химиотерапии и, таким образом, не сможет повлиять на ход войны",  сказано в докладе.

В опубликованных документах нет доказательств или подтверждений, что эти слухи верны, отмечают СМИ. Даже если сами документы – не подделка, они подтверждают только, что разведке стал известен такой слух, и она решила, что его стоит передать Пентагону. 

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.

В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.

По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины. 

13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР.

Теги: Владимир Путин, Пентагон, Кремль, разведка, Николай Патрушев, война России против Украины, Валерий Герасимов, утечка данных, слухи
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