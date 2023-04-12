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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В слитых документах Пентагона есть правдивая и ложная инофрмация – Резников

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Резников прокомментировал утечку секретных дкоументов
Резников прокомментировал утечку секретных дкоументов
Фото: EPA

Утечки документов Пентагона содержат смесь правды и лжи. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в Испании 12 апреля, сообщает Reuters.

По его словам, та информация, которая была правдивой, уже не актуальна.

Резников отметил, что, по его мнению, утечки информации были преднамеренной попыткой страны-агрессора России посеять раздор между союзниками Украины.

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых, как сообщается, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских вооруженных сил. Речь о фотографиях диаграмм предполагаемых поставок оружия и численности войск и батальонов, там нет конкретных планов боевых действий, говорится в статье NYT. 

8 апреля The Washington Post написала, что среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве Турции и России.

The Washington Post 10 апреля также сообщила, что в слитых документах была информация о том, как в 2022 году российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик недалеко от оккупированного Россией Крыма. Кроме того, как отметило СМИ, Египет планировал тайно произвести до 40 тыс. ракет и продать их России.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки документов, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная секретная" информация. Об этом на брифинге 10 апреля рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Пентагон, Алексей Резников, война России против Украины, утечка данных
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