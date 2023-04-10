Из-за утечки документов публичной стала информация, которая несет "очень серьезную угрозу для нацбезопасности" – Пентагон

По словам Мигера, "крайне чувствительная, секретная" информация, которая представляет "очень серьезную угрозу для национальной безопасности", была обнародована в результате утечки документов.
"Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы распространения, предполагаемое воздействие и наши меры по смягчению последствий. Мы все еще изучаем, как это произошло, а также масштаб проблемы. Были предприняты шаги, чтобы более внимательно изучить, как и кому распространяется этот тип информации. Мы также все еще пытаемся оценить, что там может быть", – отметил он.
Мигер сказал, что министр обороны Ллойд Остин был впервые проинформирован об утечке 6 апреля и на следующий день начал "ежедневно созываться с высшим руководством".
По словам помощника главы Пентагона, в выходные официальные лица США связались с союзниками и партнерами, некоторые из которых также были замешаны в утечке документов.
Он добавил, что команда Пентагона также работает над тем, чтобы определить, была ли утечка секретных материалов среди подразделений министерства обороны США, занимающихся законодательными вопросами, общественными делами, политикой, разведкой и безопасностью, а также объединенным штабом.
Мигер также подчеркнул, что утекшие документы, по-видимому, имеют формат, аналогичный тем, которые используются для предоставления обновленной информации высшему руководству, но некоторые изображения, похоже, были изменены.
6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых среди прочего отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских Вооруженных сил.
8 апреля The Washington Post написала, что среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве Турции и России.
The Washington Post 10 апреля также сообщила, что в слитых документах была информация о том, как в 2022 году российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик недалеко от оккупированного Россией Крыма.