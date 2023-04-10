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Из-за утечки документов публичной стала информация, которая несет "очень серьезную угрозу для нацбезопасности" – Пентагон

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Пентагон работает круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы утечки
Пентагон работает круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы утечки
Фото: EPA

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки документов, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация. Об этом на брифинге 10 апреля рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер, его цитируют CNN, Bloomberg и Reuters.

По словам Мигера, "крайне чувствительная, секретная" информация, которая представляет "очень серьезную угрозу для национальной безопасности", была обнародована в результате утечки документов.

"Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы распространения, предполагаемое воздействие и наши меры по смягчению последствий. Мы все еще изучаем, как это произошло, а также масштаб проблемы. Были предприняты шаги, чтобы более внимательно изучить, как и кому распространяется этот тип информации. Мы также все еще пытаемся оценить, что там может быть", – отметил он.

Мигер сказал, что министр обороны Ллойд Остин был впервые проинформирован об утечке 6 апреля и на следующий день начал "ежедневно созываться с высшим руководством".

По словам помощника главы Пентагона, в выходные официальные лица США связались с союзниками и партнерами, некоторые из которых также были замешаны в утечке документов.

Он добавил, что команда Пентагона также работает над тем, чтобы определить, была ли утечка секретных материалов среди подразделений министерства обороны США, занимающихся законодательными вопросами, общественными делами, политикой, разведкой и безопасностью, а также объединенным штабом. 

Мигер также подчеркнул, что утекшие документы, по-видимому, имеют формат, аналогичный тем, которые используются для предоставления обновленной информации высшему руководству, но некоторые изображения, похоже, были изменены.

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых среди прочего отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских Вооруженных сил.

8 апреля The Washington Post написала, что среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве Турции и России.

The Washington Post 10 апреля также сообщила, что в слитых документах была информация о том, как в 2022 году российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик недалеко от оккупированного Россией Крыма.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Пентагон, отчет, утечка данных, Ллойд Остин
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