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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия едва не сбила британский самолет-разведчик возле Украины – СМИ

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Инцидент произошел 29 сентября у побережья Крыма
Инцидент произошел 29 сентября у побережья Крыма
Фото: ukdefencejournal.org.uk

В 2022 году российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик недалеко от оккупированного Россией Крыма. Об этом говорится в просочившемся в сеть военном документе США, пишет The Washington Post.

Инцидент произошел 29 сентября у побережья Крыма. В документе говорится о "почти сбитом UK RJ" – под этой аббревиатурой имеется в виду самолет-разведчик Rivet Joint – 135. Он используется для сбора радиопередач и других электронных сообщений.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил об инциденте в Палате общин парламента в октябре, заявив, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, совершив "опрометчивый" полет, при этом один самолет приблизился на менее чем 5 метров к британскому самолету.

Один из российских самолетов выпустил ракету на расстоянии, сказал тогда Уоллес законодателям. Но он не назвал инцидент "почти сбитием", а приписал запуск ракеты "технической неисправности" и сказал, что разговаривал об этом с высокопоставленным российским представителем министерства обороны.

"Инцидент подчеркивает баланс, который западные военные пытаются поддерживать, пытаясь помочь украинским военным и собрать информацию о войне, не втягиваясь непосредственно в конфликт с Москвой. Российские официальные лица стремились представить страны НАТО агрессорами, в то время как Соединенные Штаты и их союзники заявили, что поддерживают Украину, но не воюют с Россией", – говорится в статье.

Издание отмечает, что в секретном документе описывается и ряд других российских ответов на разведывательные полеты американских, британских и французских самолетов в период с октября до конца февраля. В частности, упоминается эпизод 30 декабря. Тогда британский Rivet Joint в сопровождении двух британских истребителей Typhoon был перехвачен российскими самолетами, которые приблизились на расстояние до 30 метров.

В другом случае 22 февраля 2023-го был перехвачен американский разведывательный беспилотник MQ-9, при этом российский самолет приблизился на расстояние менее 30 метров. Примерно через две недели, 14 марта, два российских истребителя Су-27 перехватили американский MQ-9, сбросив топливо на беспилотный летательный аппарат и столкнувшись с ним.

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов пятинедельной давности, в которых среди прочего отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинских Вооруженных сил.

8 апреля The Washington Post написала, что среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве Турции и России.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, США, Крым, Великобритания, военные, воздух, истребители, документы, Бен Уоллес
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