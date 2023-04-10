Россия едва не сбила британский самолет-разведчик возле Украины – СМИ

Инцидент произошел 29 сентября у побережья Крыма. В документе говорится о "почти сбитом UK RJ" – под этой аббревиатурой имеется в виду самолет-разведчик Rivet Joint – 135. Он используется для сбора радиопередач и других электронных сообщений.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил об инциденте в Палате общин парламента в октябре, заявив, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, совершив "опрометчивый" полет, при этом один самолет приблизился на менее чем 5 метров к британскому самолету.

Один из российских самолетов выпустил ракету на расстоянии, сказал тогда Уоллес законодателям. Но он не назвал инцидент "почти сбитием", а приписал запуск ракеты "технической неисправности" и сказал, что разговаривал об этом с высокопоставленным российским представителем министерства обороны.

"Инцидент подчеркивает баланс, который западные военные пытаются поддерживать, пытаясь помочь украинским военным и собрать информацию о войне, не втягиваясь непосредственно в конфликт с Москвой. Российские официальные лица стремились представить страны НАТО агрессорами, в то время как Соединенные Штаты и их союзники заявили, что поддерживают Украину, но не воюют с Россией", – говорится в статье.

Издание отмечает, что в секретном документе описывается и ряд других российских ответов на разведывательные полеты американских, британских и французских самолетов в период с октября до конца февраля. В частности, упоминается эпизод 30 декабря. Тогда британский Rivet Joint в сопровождении двух британских истребителей Typhoon был перехвачен российскими самолетами, которые приблизились на расстояние до 30 метров.

В другом случае 22 февраля 2023-го был перехвачен американский разведывательный беспилотник MQ-9, при этом российский самолет приблизился на расстояние менее 30 метров. Примерно через две недели, 14 марта, два российских истребителя Су-27 перехватили американский MQ-9, сбросив топливо на беспилотный летательный аппарат и столкнувшись с ним.