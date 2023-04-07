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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон расследует утечку документов, касающихся контрнаступления Украины – The New York Times

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Детали о контрнаступлении ВСУ известны только четырем-пяти лицам, заявляли в СНБО
Детали о контрнаступлении ВСУ известны только четырем-пяти лицам, заявляли в СНБО
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

В Twitter и Telegram были обнародованы секретные документы, в которых описываются планы США и НАТО по укреплению украинских военных перед планирующимся контрнаступлением ВСУ.

Об этом, ссылаясь на слова чиновников в Белом доме, написала The New York Times 6 апреля. 

Речь о фотографиях диаграмм предполагаемых поставок оружия, численности войск и батальонов, а также других планах, говорится в статье. Там нет конкретных планов боевых действий, направлений контрнаступления, кроме того, документы – пятинедельной давности, в них содержится оценка, что нужно украинской армии по состоянию на 1 марта, пишет NYT. 

По данным газеты, Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой данных. Издание пишет, ссылаясь на военных аналитиков, что в обнародованных документах искажены первоначальные данные: завышены потери Украины и занижены потери войск страны-агрессора. 

Аналитики, с которыми поговорила газета, считают, что речь может идти о попытке дезинформации со стороны РФ. Однако, как считает СМИ, раскрытие этих документов является значительным упущением американской разведки в усилиях по оказанию помощи Украине. Кроме того, "для натренированного глаза" там могут быть "подсказки и идеи", пишет газета. 

По данным газеты, Белый дом работал над тем, чтобы удалить из соцсетей эти документы, но по состоянию на вечер 6 апреля успеха добиться не удалось. Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх сказала NYT, что в министерстве обороны знают "о сообщениях в социальных сетях и изучают этот вопрос". 

Утечку издание назвало первым за время полномасштабной войны успехом российской разведки. 

Издание подчеркивает, что США в течение прошедшего года передавали Киеву информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Украинские чиновники, по словам собеседников газеты, в начале вторжения РФ не решались делиться своими планами, опасаясь утечки. 

Собеседники СМИ летом прошлого года говорили, что "зачастую они лучше понимают военные планы России, чем Украины", так как украинские военные "тщательно оберегали" свои планы, говорится в публикации. Согласно статье, обмен данными между Украиной и США активизировался осенью. Нынешняя утечка "неизбежно нанесет ущерб" этому обмену, считает газета. 

Контекст:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении Украины знают "не больше четырех-пяти человек на планете". 

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил в конце марта, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Пентагон, разведка, Белый дом, российская пропаганда, соцсети, война России против Украины, утечка данных, дезинформация, контрнаступление, Сабрина Сингх
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