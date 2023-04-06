Мэр Мелитополя сообщил о серии громких взрывов в городе и окрестностях

"Громко на пока оккупированной Мелитопольщине. Жители сообщают о нескольких громких взрывах на севере города и в окрестных селах", – написал он.

Федоров пообещал, что подробности будут опубликованы со временем. Власти Украины и представители российских оккупантов пока не комментировали вечерние взрывы в Мелитополе.

Это уже вторая серия взрывов в Мелитополе 6 апреля. Ранее Федоров сообщал, что ночью в городе прогремело несколько мощных взрывов. Позже он проинформировал, что, по предварительным данным, "взрывалась "многострадальная" вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома".

Глава Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала взрывы в Мелитополе подготовкой "к тому самому контрнаступлению" Украины.