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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя сообщил о серии громких взрывов в городе и окрестностях

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Федоров проинформировал о новых громких взрывах в Мелитополе
Федоров проинформировал о новых громких взрывах в Мелитополе
Фото: mediacenter.org.ua

В оккупированном Мелитополе Запорожской области и селах рядом с городом местные жители вечером 6 апреля слышали новую серию громких взрывов, сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.

"Громко на пока оккупированной Мелитопольщине. Жители сообщают о нескольких громких взрывах на севере города и в окрестных селах", – написал он.

Федоров пообещал, что подробности будут опубликованы со временем. Власти Украины и представители российских оккупантов пока не комментировали вечерние взрывы в Мелитополе. 

Это уже вторая серия взрывов в Мелитополе 6 апреля. Ранее Федоров сообщал, что ночью в городе прогремело несколько мощных взрывов. Позже он проинформировал, что, по предварительным данным, "взрывалась "многострадальная" вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома".

Глава Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала взрывы в Мелитополе подготовкой "к тому самому контрнаступлению" Украины.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе. Они связаны как с работой партизан, так и с прилетами.

Теги: Россия, Украина, взрыв, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров, деоккупация, контрнаступление
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