В Мелитополе оккупанты "пустили в ход" ПВО. Обломки упали на жилой дом, пострадали шесть человек – мэр

"Оккупанты Мелитополя настолько боятся за собственные шкуры, что прикрываются гражданскими и устраивают провокации. Вчера в очередной раз что-то взрывалось в захваченном оккупантами локомотивном депо. Чтобы создать иллюзию обороны, рашисты каждый раз пускают в ход свои "меткие ПВО", размещенные посреди жилых кварталов", – отметил Федоров.
По его словам, вчера обломки "наугад выпущенной вражеской ПВО" прилетели в многоквартирный дом мирных жителей.
В результате шестеро мелитопольцев были доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
"В очередной раз обращаюсь к жителям в оккупации как можно скорее уезжать. С каждым днем паника врага нарастает – однако усиливается и беспощадность к жизни мирных людей", – подчеркнул городской голова.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к стране-агрессору РФ.