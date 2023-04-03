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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе оккупанты "пустили в ход" ПВО. Обломки упали на жилой дом, пострадали шесть человек – мэр

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Федоров призвал жителей Мелитополя эвакуироваться из города
Федоров призвал жителей Мелитополя эвакуироваться из города
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики устроили провокацию с применением системы противовоздушной обороны. Об этом 3 апреля в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Оккупанты Мелитополя настолько боятся за собственные шкуры, что прикрываются гражданскими и устраивают провокации. Вчера в очередной раз что-то взрывалось в захваченном оккупантами локомотивном депо. Чтобы создать иллюзию обороны, рашисты каждый раз пускают в ход свои "меткие ПВО", размещенные посреди жилых кварталов", – отметил Федоров.

По его словам, вчера обломки "наугад выпущенной вражеской ПВО" прилетели в многоквартирный дом мирных жителей.

В результате шестеро мелитопольцев были доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"В очередной раз обращаюсь к жителям в оккупации как можно скорее уезжать. С каждым днем паника врага нарастает – однако усиливается и беспощадность к жизни мирных людей", – подчеркнул городской голова.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к стране-агрессору РФ.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, ПВО, Запорожская область, больница, война России против Украины, Иван Федоров
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