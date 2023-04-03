В Мелитополе оккупанты "пустили в ход" ПВО. Обломки упали на жилой дом, пострадали шесть человек – мэр

"Оккупанты Мелитополя настолько боятся за собственные шкуры, что прикрываются гражданскими и устраивают провокации. Вчера в очередной раз что-то взрывалось в захваченном оккупантами локомотивном депо. Чтобы создать иллюзию обороны, рашисты каждый раз пускают в ход свои "меткие ПВО", размещенные посреди жилых кварталов", – отметил Федоров.

По его словам, вчера обломки "наугад выпущенной вражеской ПВО" прилетели в многоквартирный дом мирных жителей.

В результате шестеро мелитопольцев были доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"В очередной раз обращаюсь к жителям в оккупации как можно скорее уезжать. С каждым днем паника врага нарастает – однако усиливается и беспощадность к жизни мирных людей", – подчеркнул городской голова.