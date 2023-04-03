"Любитель всего коммунистического". Федоров рассказал, кого из коллаборантов подорвали в Мелитополе

"Стало известно, у кого из мелитопольских предателей утро не сложилось. От "неисправности" автомобиля пострадал любитель всего коммунистического Максим Зубарев. Он пошел на сотрудничество с врагом одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию", – написал Федоров.
Он добавил, что у Зубарева всегда "были проблемы с выбором правильного пути", поэтому нет ничего неожиданного в том, что и в этот раз он оказался "не в том месте не в то время".
Местный коллаборант Владимир Рогов написал в Telegram, что автомобиль взорвали около 8.15 в центре Мелитополя. По его информации, Зубарева доставили в больницу в тяжелом состоянии с травмами ног, переломом таза и бедра.
Зубарев – уроженец Мелитополя, был депутатом Мелитопольского городского совета VI созыва от Коммунистической партии Украины. В 2010 году баллотировался на пост городского головы Мелитополя. 14 ноября 2022 года сообщалось о гибели Зубарева в результате взрыва машины. В том числе эта информация появилась на его странице в Facebook. Позже коллаборант заявил, что его страницу взломали.
Поселок Акимовка Запорожской области с марта 2022 года находится под российской оккупацией. Известно, что коллаборант был назначен оккупантами "главой ВГА" 7 мая. Сразу после "назначения" Зубарев создал в поселке Акимовскую казачью дружину, которая должна была следить за порядком в поселке.
В сентябре 2022 года СБУ сообщила о подозрениях нескольким организаторам псевдореферендумов России на оккупированных территориях Украины. Среди них – "председателю Акимовской общины Мелитопольского района" Зубареву.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Бердянск.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.
Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.