"У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем". Федоров сообщил о взрыве авто в Мелитополе

"В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б. Хмельницкого. Сразу же на место выехали "скорые". У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем", – написал он.
Незаконная оккупационная "администрация" Мелитополя заявила в Telegram об одном пострадавшем в результате инцидента.
Причину взрыва ни украинские власти, ни оккупанты пока не называют.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.