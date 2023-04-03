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"У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем". Федоров сообщил о взрыве авто в Мелитополе

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Федоров сообщил о взрыве авто в Мелитополе
Федоров сообщил о взрыве авто в Мелитополе
Фото: mediacenter.org.ua

В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области произошел взрыв автомобиля. Об этом в Telegram утром 3 апреля сообщил мэр города Иван Федоров.

"В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б. Хмельницкого. Сразу же на место выехали "скорые". У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем", – написал он.

Незаконная оккупационная "администрация" Мелитополя заявила в Telegram об одном пострадавшем в результате инцидента.

Причину взрыва ни украинские власти, ни оккупанты пока не называют.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.

Теги: Россия, Украина, взрыв, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, российские оккупанты, Иван Федоров, коллаборационизм, деоккупация
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