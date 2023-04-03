"У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем". Федоров сообщил о взрыве авто в Мелитополе

Федоров сообщил о взрыве авто в Мелитополе Фото: mediacenter.org.ua

"В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б. Хмельницкого. Сразу же на место выехали "скорые". У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем", – написал он.

Незаконная оккупационная "администрация" Мелитополя заявила в Telegram об одном пострадавшем в результате инцидента.

Причину взрыва ни украинские власти, ни оккупанты пока не называют.