"Ночной кошмар для оккупантов". Ночью в оккупированном Мелитополе произошло несколько взрывов – мэр

"Ночной кошмар для окупантов в Мелитополе. Только что в городе зафиксировали сразу несколько мощных взрывов. Подгорает у врага изрядно. Пора сдавать дисциплины по бегу?" – написал он.

Других подробностей взрыва мэр не сообщил.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.