В Запорожской области оккупанты готовятся к обороне – минируют поля – мэр Мелитополя

По его словам, между Михайловкой и Орлянским на севере пока что оккупированной части Запорожской области россияне минируют поля.
Кроме того, местные жители заметили в полях гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. За один раз в течение 10–20 минут такая техника может "засеять" противотанковыми минами полосу длиной 1–2 км, отмечает Федоров.
"В то время, когда наши аграрии засевали на украинских полях высококачественную пшеницу, террористы-оккупанты могут сеять только ненависть и страх. Но рашисты имеют все шансы сами стать удобрением для следующего урожая", – убежден мэр Мелитополя.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Бердянск.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
На оккупированных территориях активно партизанское движение. В частности, в Мелитополе 3 апреля взорвался автомобиль коллаборанта Максима Зубарева.