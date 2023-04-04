В Запорожской области оккупанты готовятся к обороне – минируют поля – мэр Мелитополя

По его словам, между Михайловкой и Орлянским на севере пока что оккупированной части Запорожской области россияне минируют поля.

Кроме того, местные жители заметили в полях гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. За один раз в течение 10–20 минут такая техника может "засеять" противотанковыми минами полосу длиной 1–2 км, отмечает Федоров.

"В то время, когда наши аграрии засевали на украинских полях высококачественную пшеницу, террористы-оккупанты могут сеять только ненависть и страх. Но рашисты имеют все шансы сами стать удобрением для следующего урожая", – убежден мэр Мелитополя.