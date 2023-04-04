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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты готовятся к обороне – минируют поля – мэр Мелитополя

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Между Михайловкой и Орлянским россияне минируют поля
Между Михайловкой и Орлянским россияне минируют поля
Фото: EPA

Российские оккупанты на захваченной части Запорожской области готовятся к обороне и минируют поля вблизи захваченного города Днепрорудное. Об этом сообщил 4 апреля мелитопольский городской голова Иван Федоров.

По его словам, между Михайловкой и Орлянским на севере пока что оккупированной части Запорожской области россияне минируют поля.

Кроме того, местные жители заметили в полях гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. За один раз в течение 10–20 минут такая техника может "засеять" противотанковыми минами полосу длиной 1–2 км, отмечает Федоров.

"В то время, когда наши аграрии засевали на украинских полях высококачественную пшеницу, террористы-оккупанты могут сеять только ненависть и страх. Но рашисты имеют все шансы сами стать удобрением для следующего урожая", – убежден мэр Мелитополя.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Бердянск.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

На оккупированных территориях активно партизанское движение. В частности, в Мелитополе 3 апреля взорвался автомобиль коллаборанта Максима Зубарева.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров, Днепрорудное
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