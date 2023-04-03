Коллаборанты в Запорожской области стали бояться сотрудничать с оккупантами – мэр Мелитополя

По его словам, на прошлой неделе стали известны фамилии тех людей, которые формируют бригады тепловозов и электровозов, непосредственно отвечающих за доставку военного вооружения, топлива, боеприпасов из Крыма и логистику вывоза руды из шахты Васильевского района. Это, по словам Федорова, посеяло панические настроения среди коллаборантов.
"Теперь эти люди в панике, они видят, что происходит с коллаборантами, видят, что вручаются подозрения всем коллаборантам, а кто-то из них не выживает, и они теперь не хотят выходить на работу и сотрудничать с врагом. Я думаю, что мы продолжим предоставлять такую информацию по другим сферам оккупационных властей", – сказал он.
Федоров также отметил, что с прошлой недели начался ряд взрывов на территории железнодорожного депо.
"Сначала был разрушен электрический цех, где непосредственно размещалась ремонтная база врага. В этом цехе упала кровля, и вся техника, которая в то время находилась на ремонте, уже непригодна для использования. Продолжились взрывы вчера, также продолжились взрывы и на тяговых подстанциях, непосредственно дававших питание на наши железные дороги", – сообщил он.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 гогда российские войска захватили часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Бердянск.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.