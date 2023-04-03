В Мелитопольском районе не менее 700 человек сотрудничают с оккупантами – мэр

По его словам, во всей Запорожской области их могут быть тысячи. При этом он отметил, что активизация происшествий с коллаборантами сеет среди них панику. В частности, 3 апреля взорвался автомобиль местного коллаборанта Максима Зубарева. По данным Федорова, есть "90-процентная вероятность", что он не выжил.

"Тенденция началась более двух недель назад, когда взорвался автомобиль одного из коллаборантов, который отвечал за транспортное сообщение, а именно за организацию пассажирских перевозок на временно оккупированных территориях. Затем что-то произошло с деревом, мимо которого проходил один из коллаборантов, сотрудничавший в полиции с оккупационными властями. Теперь есть пример Зубарева", – сказал Федоров.

Такие события, по словам Федорова, можно связывать с интенсивностью боевых действий на запорожском направлении. Он отметил, что коллаборанты уже начинают обсуждать, каким образом можно скрыться с временно оккупированной территории.