В Мелитопольском районе не менее 700 человек сотрудничают с оккупантами – мэр

По его словам, во всей Запорожской области их могут быть тысячи. При этом он отметил, что активизация происшествий с коллаборантами сеет среди них панику. В частности, 3 апреля взорвался автомобиль местного коллаборанта Максима Зубарева. По данным Федорова, есть "90-процентная вероятность", что он не выжил.
"Тенденция началась более двух недель назад, когда взорвался автомобиль одного из коллаборантов, который отвечал за транспортное сообщение, а именно за организацию пассажирских перевозок на временно оккупированных территориях. Затем что-то произошло с деревом, мимо которого проходил один из коллаборантов, сотрудничавший в полиции с оккупационными властями. Теперь есть пример Зубарева", – сказал Федоров.
Такие события, по словам Федорова, можно связывать с интенсивностью боевых действий на запорожском направлении. Он отметил, что коллаборанты уже начинают обсуждать, каким образом можно скрыться с временно оккупированной территории.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 гогда российские войска захватили часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Бердянск.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.
В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах в городе.