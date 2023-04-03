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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На левобережье Херсонской области оккупанты готовятся к проведению незаконных выборов – ОК "Юг"

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Выборами на оккупированных территориях страна-агрессор попытается "повысить легитимность" аннексии, отмечали в британской разведке
Выборами на оккупированных территориях страна-агрессор попытается "повысить легитимность" аннексии, отмечали в британской разведке
Фото: EPA

Во временно оккупированной левобережной части Херсонской области россияне готовятся к проведению осенью местных псевдовыборов по российскому законодательству. Об этом сообщил в Telegram 2 апреля спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Владислав Назаров.

"Предатели и коллаборанты в левобережной части Херсонской области готовятся к участию в незаконных выборах, которые Россия планирует провести здесь осенью 2023 года", – написал он.

По его словам, в российский государственный реестр уже внесены региональные отделения трех партий – "Единой России", КПРФ и ЛДПР – с юридическими адресами в "столицах новых территорий": Мелитополе и Геническе.

"Однако и для них то ли не хватило местных коллаборантов, то ли им не доверяют, потому что в нескольких "регионалках" руководителей десантировали из России и оккупированного Крыма", – отметил Назаров.

Контекст:

В 2014–2015 годах Россия под руководством президента РФ Владимира Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР". 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, оккупировав еще ряд территорий.

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.

2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.

В ноябре украинские военные освободили часть Херсонской области, включая областной центр, и практически всю остававшуюся под оккупацией часть Николаевской области.

1 февраля 2023 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что российские региональные выборы 10 сентября 2023 года пройдут в том числе на якобы "присоединенных" территориях Украины, сообщала "Газета.ру". В британской разведке отмечали, что таким образом РФ попытается "повысить легитимность" их незаконной аннексии,

Теги: Россия, выборы, ЛДПР, оккупация, Херсонская область, Мелитополь, КПРФ, Единая Россия, Геническ, война России против Украины
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