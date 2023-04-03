На левобережье Херсонской области оккупанты готовятся к проведению незаконных выборов – ОК "Юг"

"Предатели и коллаборанты в левобережной части Херсонской области готовятся к участию в незаконных выборах, которые Россия планирует провести здесь осенью 2023 года", – написал он.

По его словам, в российский государственный реестр уже внесены региональные отделения трех партий – "Единой России", КПРФ и ЛДПР – с юридическими адресами в "столицах новых территорий": Мелитополе и Геническе.

"Однако и для них то ли не хватило местных коллаборантов, то ли им не доверяют, потому что в нескольких "регионалках" руководителей десантировали из России и оккупированного Крыма", – отметил Назаров.