С помощью псевдовыборов российские оккупанты хотят легализовать захват части Украины – британская разведка

Как отмечается в сводке, 1 февраля 2023 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что российские региональные выборы пройдут в том числе на незаконно "присоединенных" территориях Украины 10 сентября 2023 года.
"Включение выборов в тот же день голосования, которое запланировано по всей России, подчеркивает стремление руководства представить территории как неотъемлемые части федерации", – отмечают в британском военном ведомстве.
(2/4) Incorporating the elections into same day of voting which is scheduled across Russia highlights the leadership’s ambition to present the areas as integral parts of the Federation.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 6, 2023
Как сообщает британская разведка, проведение "выборов" продолжает цепь усилий захватчиков по "русификации" временно оккупированных территорий, которые включают изменение систем образования, связи и транспорта.
"Несмотря на то, что в России избирателям больше не доступен значимый демократический выбор даже на региональных выборах, лидеры, скорее всего, выдвинут аргумент, что новые выборы еще больше оправдывают оккупацию", – считают в минобороны Великобритании.
(4/4) While meaningful democratic choices are no longer available to voters at even regional level elections in Russia, leaders will likely make the self-vindicating argument that new elections further justify the occupation.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 6, 2023
В 2014–2015 годах Россия под руководством президента РФ Владимира Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР". 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, оккупировав еще ряд территорий.
30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.
2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.
ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.