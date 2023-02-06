ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

С помощью псевдовыборов российские оккупанты хотят легализовать захват части Украины – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия планирует провести "выборы" на временно оккупированных украинских территориях, чтобы попытаться повысить "легитимность" их незаконной аннексии, полагают в британской разведке
Россия планирует провести "выборы" на временно оккупированных украинских территориях, чтобы попытаться повысить "легитимность" их незаконной аннексии, полагают в британской разведке

Кремль хочет легализовать захват части Украины с помощью проведения на временно оккупированных территориях местных псевдовыборов по российскому законодательству и синхронно с голосованием в РФ. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter 6 февраля, ссылаясь на данные разведки.

Как отмечается в сводке, 1 февраля 2023 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что российские региональные выборы пройдут в том числе на незаконно "присоединенных" территориях Украины 10 сентября 2023 года.

"Включение выборов в тот же день голосования, которое запланировано по всей России, подчеркивает стремление руководства представить территории как неотъемлемые части федерации", – отмечают в британском военном ведомстве.

Как сообщает британская разведка, проведение "выборов" продолжает цепь усилий захватчиков по "русификации" временно оккупированных территорий, которые включают изменение систем образования, связи и транспорта.

"Несмотря на то, что в России избирателям больше не доступен значимый демократический выбор даже на региональных выборах, лидеры, скорее всего, выдвинут аргумент, что новые выборы еще больше оправдывают оккупацию", – считают в минобороны Великобритании.

Контекст:

В 2014–2015 годах Россия под руководством президента РФ Владимира Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР". 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, оккупировав еще ряд территорий.

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.

2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.

ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, выборы, Луганская область, Донецкая область, Госдума, захват, Валентина Матвиенко, оккупация, Херсонская область, разведка, аннексия, Совет Федерации, Запорожская область, вторжение, Russia, elections, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, голосование, война России против Украины, ЛНР, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Скучающий возле жены Аффлек стал "вирусной сенсацией" церемонии вручения премии "Грэмми". Видео
Скучающий возле жены Аффлек стал "вирусной сенсацией" церемонии вручения премии "Грэмми". Видео
Галина ГРИШИНА
Гордон показал, как в РФ моют посуду в унитазе
Гордон показал, как в РФ моют посуду в унитазе
Хайек показала, как веселилась на свадьбе у 54-летнего Энтони и его 23-летней жены
Хайек показала, как веселилась на свадьбе у 54-летнего Энтони и его 23-летней жены
Галина ГРИШИНА
Сопонару снялась на улице в Нью-Йорке. Фото
Сопонару снялась на улице в Нью-Йорке. Фото
Посол United24 Свитолина впервые после полномасштабного вторжения РФ приехала в Украину
Посол United24 Свитолина впервые после полномасштабного вторжения РФ приехала в Украину
Галина ГРИШИНА
Лонгория показала, как готовит омлет
Лонгория показала, как готовит омлет
"Не позаботился, чтобы ей было хорошо". Женщина, с которой у принца Гарри был первый секс, рассказала, как все происходило на самом деле
"Не позаботился, чтобы ей было хорошо". Женщина, с которой у принца Гарри был первый секс, рассказала, как все происходило на самом деле
Галина ГРИШИНА
Мишина выехала из Украины вместе с сыном
Мишина выехала из Украины вместе с сыном
24-летняя Квиткова снялась в стрингах с нюдовыми вставками и показала себя со всех сторон
24-летняя Квиткова снялась в стрингах с нюдовыми вставками и показала себя со всех сторон
75-летний Шварценеггер в Лос-Анджелесе сбил велосипедистку – СМИ
75-летний Шварценеггер в Лос-Анджелесе сбил велосипедистку – СМИ
Галина ГРИШИНА
"Я до сих пор безгранично люблю тебя". Гапчинская показала, как изменился ее муж за 30 лет супружеской жизни
"Я до сих пор безгранично люблю тебя". Гапчинская показала, как изменился ее муж за 30 лет супружеской жизни
Галина ГРИШИНА
Названы лауреаты "Грэмми". Триумфатором премии стала Бейонсе
Названы лауреаты "Грэмми". Триумфатором премии стала Бейонсе
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала свою сестру. Фото
Девушка Налчаджиоглу показала свою сестру. Фото
Никитюк показала фото, которое сделала в постели
Никитюк показала фото, которое сделала в постели
Депардье заявил, что продолжает любить Россию, несмотря на то, что она напала на Украину
Депардье заявил, что продолжает любить Россию, несмотря на то, что она напала на Украину
Галина ГРИШИНА
  "В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья
  "В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад (28875)
2
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке (15368)
3
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании (14574)
4
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей (14437)
5
"В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья (12235)
6
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после (10648)
7
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео (6205)
8
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото (4780)
 
 
 
 