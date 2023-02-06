С помощью псевдовыборов российские оккупанты хотят легализовать захват части Украины – британская разведка

Россия планирует провести "выборы" на временно оккупированных украинских территориях, чтобы попытаться повысить "легитимность" их незаконной аннексии, полагают в британской разведке

Как отмечается в сводке, 1 февраля 2023 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что российские региональные выборы пройдут в том числе на незаконно "присоединенных" территориях Украины 10 сентября 2023 года.

"Включение выборов в тот же день голосования, которое запланировано по всей России, подчеркивает стремление руководства представить территории как неотъемлемые части федерации", – отмечают в британском военном ведомстве.

(2/4) Incorporating the elections into same day of voting which is scheduled across Russia highlights the leadership’s ambition to present the areas as integral parts of the Federation. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 6, 2023

Как сообщает британская разведка, проведение "выборов" продолжает цепь усилий захватчиков по "русификации" временно оккупированных территорий, которые включают изменение систем образования, связи и транспорта.

"Несмотря на то, что в России избирателям больше не доступен значимый демократический выбор даже на региональных выборах, лидеры, скорее всего, выдвинут аргумент, что новые выборы еще больше оправдывают оккупацию", – считают в минобороны Великобритании.