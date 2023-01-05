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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Белый дом: Справедливый мир в Украине должен включать принцип территориальной целостности

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Жан-Пьер подчеркнула, что Россия не готова к серьезной дипломатии
Жан-Пьер подчеркнула, что Россия не готова к серьезной дипломатии
Фото: EPA

Справедливый мир в Украине должен предусматривать суверенитет и территориальную целостность страны. Об этом на брифинге 3 января сообщила спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер, текст брифинга опубликован на сайте Белого дома.

"Мы все поддерживаем справедливый мир. Вы слышали, как президент [Байден] сказал эти самые слова на пресс-конференции, когда президент Зеленский совершил свою первую поездку за 300 дней после начала российской агрессии. Но когда мы говорим о справедливом мире, это должно включать принципы суверенитета и территориальной целостности ООН", – отметила она.

Жан-Пьер подчеркнула, что Россия не готова к серьезной дипломатии, а наоборот, поднимает ставки в войне против Украины.

"Они удваивают ставку на аннексию украинской территории и настаивают на том, что они ее сохранят. И это то, что они делают. Так что это вообще не основа для настоящей дипломатии", – сказала она.

Спикер Белого дома добавила, что США продолжат оказывать военную помощь Украине, чтобы она была в более выгодном положении, когда наступит момент переговоров.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, война, переговоры, агрессия, аннексия, Белый дом, вторжение, война России против Украины, суверенитет, Карин Жан-Пьер, россияне
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