Белый дом: Справедливый мир в Украине должен включать принцип территориальной целостности

"Мы все поддерживаем справедливый мир. Вы слышали, как президент [Байден] сказал эти самые слова на пресс-конференции, когда президент Зеленский совершил свою первую поездку за 300 дней после начала российской агрессии. Но когда мы говорим о справедливом мире, это должно включать принципы суверенитета и территориальной целостности ООН", – отметила она.
Жан-Пьер подчеркнула, что Россия не готова к серьезной дипломатии, а наоборот, поднимает ставки в войне против Украины.
"Они удваивают ставку на аннексию украинской территории и настаивают на том, что они ее сохранят. И это то, что они делают. Так что это вообще не основа для настоящей дипломатии", – сказала она.
Спикер Белого дома добавила, что США продолжат оказывать военную помощь Украине, чтобы она была в более выгодном положении, когда наступит момент переговоров.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.