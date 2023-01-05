Белый дом: Справедливый мир в Украине должен включать принцип территориальной целостности

"Мы все поддерживаем справедливый мир. Вы слышали, как президент [Байден] сказал эти самые слова на пресс-конференции, когда президент Зеленский совершил свою первую поездку за 300 дней после начала российской агрессии. Но когда мы говорим о справедливом мире, это должно включать принципы суверенитета и территориальной целостности ООН", – отметила она.

Жан-Пьер подчеркнула, что Россия не готова к серьезной дипломатии, а наоборот, поднимает ставки в войне против Украины.

"Они удваивают ставку на аннексию украинской территории и настаивают на том, что они ее сохранят. И это то, что они делают. Так что это вообще не основа для настоящей дипломатии", – сказала она.

Спикер Белого дома добавила, что США продолжат оказывать военную помощь Украине, чтобы она была в более выгодном положении, когда наступит момент переговоров.