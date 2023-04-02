"Нельзя оставлять под обстрелами". Верещук назвала число детей, которых нужно эвакуировать в Запорожской области

"Я обращалась к тем, кто приехал из Орехова, Гуляйполя и других населенных пунктов, просила и еще раз прошу учесть безопасность детей относительно их вывоза. Мне известно о 34 детях, которые сейчас находятся в Гуляйполе и Орехове. Это неправильно", – сказала она.
Вице-премьер обратилась к взрослым, чьи дети находятся в зоне активных боевых действий.
"Мы готовы всех забрать, есть план. [...] Если вы не хотите ехать в другие регионы, то пусть это будет Запорожье. Но точно нельзя оставлять детей под обстрелами, нельзя доводить до такого состояния, когда дети нуждаются в квалифицированной медицинской помощи. Дети нуждаются в защите", – объяснила Верещук.
Она подчеркнула, что Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за то, что детей оставляют в опасности.
В начале марта Верещук говорила, что идет дискуссия, вывозить ли детей из мест активных боевых действий принудительно. "Я считаю, что должно быть принуждение. [...] Дети под сокрушительным огнем, 100-процентная смертельная опасность, и они все равно там остаются", – заявляла вице-премьер о ситуации в Бахмуте Донецкой области.
Она подчеркивала, что гражданские лица мешают действиям военных.
7 марта стало известно, что Кабинет Министров Украины согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия. Предполагается, что принудительная эвакуация детей "будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя" после решения областной военной администрации, согласованного с военным командованием и координационным штабом.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подчеркивало, что под критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадал тогда только Бахмут, бои за контроль над которым идут с лета 2022 года.