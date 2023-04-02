"Нельзя оставлять под обстрелами". Верещук назвала число детей, которых нужно эвакуировать в Запорожской области

Верещук: Мне известно о 34 детях в Гуляйполе и Орехове. Это неправильно Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

"Я обращалась к тем, кто приехал из Орехова, Гуляйполя и других населенных пунктов, просила и еще раз прошу учесть безопасность детей относительно их вывоза. Мне известно о 34 детях, которые сейчас находятся в Гуляйполе и Орехове. Это неправильно", – сказала она.

Вице-премьер обратилась к взрослым, чьи дети находятся в зоне активных боевых действий.

"Мы готовы всех забрать, есть план. [...] Если вы не хотите ехать в другие регионы, то пусть это будет Запорожье. Но точно нельзя оставлять детей под обстрелами, нельзя доводить до такого состояния, когда дети нуждаются в квалифицированной медицинской помощи. Дети нуждаются в защите", – объяснила Верещук.

Она подчеркнула, что Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за то, что детей оставляют в опасности.