Кулеба: 45 стран ОБСЕ инициировали расследование о похищении Россией детей из Украины

"Мы нуждаемся в решительных совместных действиях, чтобы остановить эту геноцидную практику, вернуть детей обратно в Украину и обеспечить привлечение виновных к ответственности", – написал он.
I welcome the invocation of the Moscow Mechanism by 45 OSCE States to address the forcible transfer of Ukrainian children by Russia. We need resolute joint actions to stop this genocidal practice, return children back to Ukraine, and ensure that perpetrators are held accountable.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023
"Московский механизм", принятый в 1991 году, предусматривает возможность направить миссию экспертов для оказания помощи государствам-участникам в решении какого-либо вопроса или проблемы, связанных с человеческим измерением.
По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.
17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.