Кулеба: 45 стран ОБСЕ инициировали расследование о похищении Россией детей из Украины

"Мы нуждаемся в решительных совместных действиях, чтобы остановить эту геноцидную практику, вернуть детей обратно в Украину и обеспечить привлечение виновных к ответственности", – написал он.

I welcome the invocation of the Moscow Mechanism by 45 OSCE States to address the forcible transfer of Ukrainian children by Russia. We need resolute joint actions to stop this genocidal practice, return children back to Ukraine, and ensure that perpetrators are held accountable. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023

"Московский механизм", принятый в 1991 году, предусматривает возможность направить миссию экспертов для оказания помощи государствам-участникам в решении какого-либо вопроса или проблемы, связанных с человеческим измерением.