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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: 45 стран ОБСЕ инициировали расследование о похищении Россией детей из Украины

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Кулеба приветствовал решение стран ОБСЕ в отношении депортации Россией детей из Украины
Кулеба приветствовал решение стран ОБСЕ в отношении депортации Россией детей из Украины
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

45 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировали использование "Московского механизма", позволяющего расследовать факты депортации РФ украинских детей с оккупированных территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter 30 марта.

"Мы нуждаемся в решительных совместных действиях, чтобы остановить эту геноцидную практику, вернуть детей обратно в Украину и обеспечить привлечение виновных к ответственности", – написал он.

"Московский механизм", принятый в 1991 году, предусматривает возможность направить миссию экспертов для оказания помощи государствам-участникам в решении какого-либо вопроса или проблемы, связанных с человеческим измерением.

Контекст:

По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, ОБСЕ, депортация, Дмитрий Кулеба, дети, война России против Украины
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