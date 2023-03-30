"Прецедент в правовой системе". Суд в Украине вынес первый приговор за депортацию из оккупированного Крыма

Работа органов правопорядка автономии разрушает миф о "безнаказанности оккупационных властей в Крыму", заявил руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя Фото: depositphotos.com

"После оккупации полуострова "судья" перешла на службу в незаконно созданные судебные органы и заняла руководящую должность "председателя Армянского городского суда Республики Крым". Осужденная принимала непосредственное участие в реализации преступной политики государства-оккупанта, направленной на изменение демографического состава населения в Крыму", – сказано в сообщении.

Сообщается, что "судья" знала, что с 2014 года жители Крыма имеют статус лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права. Но она приняла решение о выдворении гражданина Украины с территории полуострова, заявили в пресс-службе. Решение было мотивировано отсутствием "разрешительных документов" и несоблюдением правил пребывания на якобы территории России, добавили в прокуратуре.

"Однако никакие дополнительные разрешения оккупационной администрации РФ в Крыму для проживания граждан Украины на временно оккупированной территории полуострова по национальному законодательству не предусмотрены", – говорится в сообщении.

Судья признана виновной в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Это первый в Украине приговор за депортацию гражданского населения с оккупированного полуострова. Своего рода прецедент в правовой системе. Мы видим, как последовательная и упорная работа органов правопорядка автономии разрушает миф о "безнаказанности оккупационных властей в Крыму", – заявил руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя Игорь Поночевный.

Сейчас еще три обвинительных акта об аналогичных преступлениях рассматриваются судами, сообщили в прокуратуре.