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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Прецедент в правовой системе". Суд в Украине вынес первый приговор за депортацию из оккупированного Крыма

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Работа органов правопорядка автономии разрушает миф о "безнаказанности оккупационных властей в Крыму", заявил руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя
Работа органов правопорядка автономии разрушает миф о "безнаказанности оккупационных властей в Крыму", заявил руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя
Фото: depositphotos.com

К 10 годам лишения свободы Дарницкий районный суд Киева заочно приговорил судью, которая причастна к депортации украинца с территории временно оккупированного Крыма. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым в Telegram.

"После оккупации полуострова "судья" перешла на службу в незаконно созданные судебные органы и заняла руководящую должность "председателя Армянского городского суда Республики Крым". Осужденная принимала непосредственное участие в реализации преступной политики государства-оккупанта, направленной на изменение демографического состава населения в Крыму", – сказано в сообщении.

Сообщается, что "судья" знала, что с 2014 года жители Крыма имеют статус лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права. Но она приняла решение о выдворении гражданина Украины с территории полуострова, заявили в пресс-службе. Решение было мотивировано отсутствием "разрешительных документов" и несоблюдением правил пребывания на якобы территории России, добавили в прокуратуре.

"Однако никакие дополнительные разрешения оккупационной администрации РФ в Крыму для проживания граждан Украины на временно оккупированной территории полуострова по национальному законодательству не предусмотрены", – говорится в сообщении.

Судья признана виновной в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). 

"Это первый в Украине приговор за депортацию гражданского населения с оккупированного полуострова. Своего рода прецедент в правовой системе. Мы видим, как последовательная и упорная работа органов правопорядка автономии разрушает миф о "безнаказанности оккупационных властей в Крыму", – заявил руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя Игорь Поночевный.

Сейчас еще три обвинительных акта об аналогичных преступлениях рассматриваются судами, сообщили в прокуратуре.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Крым, Украина, депортация, законодательство, судья
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