В Украине осудили судью из оккупированного РФ Крыма за государственую измену

По данным правоохранителей, будучи гражданином Украины, судья в марте – ноябре 2014 года обеспечивал в Крыму укрепление оккупационной власти РФ. Судья участвовал в создании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов.

"Будучи назначенным указом президента РФ на должность судьи так называемого "Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационных судебных властей государства-агрессора. Таким образом, бывший украинский судья умышленно оказал помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства", – заявили в прокуратуре.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении кассационной жалобы защите, оставив в силе приговор Святошинского районного суда Киева и определение Киевского апелляционного суда.