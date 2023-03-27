ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бил и запугивал. Бывший беркутовец Астахов издевался над украинскими детьми в лагере в оккупированном Крыму – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Один из подростков, вернувшихся из РФ, опознал Астахова (на фото второй слева)
Один из подростков, вернувшихся из РФ, опознал Астахова (на фото – второй слева)
Фото: myrotvorets.center

Журналисты российского издания The Insider установили имя человека, который применял насилие к украинским детям, вывезенным в российские лагеря, и запугивал их.

Согласно данным СМИ, это уроженец Евпатории, бывший сотруднике батальона милиции особого назначения "Беркут" Валерий Астахов. Он внесен в базу данных сайта "Миротворец" как изменник Родины, перешедший на сторону РФ и принявший российское гражданство. 

Украинские дети, которые вернулись из лагерей в РФ в марте 2023-го, рассказывали "Настоящему времени", что их бил Астахов, но в материале имя этого человека не упоминалось. 

Журналистка The Insider тоже поговорила с детьми после их возвращения в Киев.

"Бил железной палкой Астахов, который за безопасность отвечает. Царем там себя возомнил. Он говорил: "Вы с Украины, кому вы нужны? Мы вас отвезем в интернат, вы там посидите и все поймете". Одну девочку ударили по спине, и там прямо синяк такой был полоской", – рассказал изданию 16-летний Виталий. 

Мальчик опознал Астахова на фотографиях, которые ему показала журналистка. По словам подростка, это происходило в лагере "Мечта" в Евпатории. Астахов угрожал детям палкой, говорил, что будет избивать их за поддержку Украины, сказал Виталий. 

В 2014 году, после незаконной аннексии Россией Крыма, Астахов вывозил украинских детей из Славянска Донецкой области в Евпаторию, об этом писал, ссылаясь на слова самого Астахова, "Коммерстантъ".

Контекст:

22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.

По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой, которых подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Евпатория, Беркут, оккупация, депортация, дети, война России против Украины, мальчик, лагеря
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Галина ГРИШИНА
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
Галина ГРИШИНА
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
Галина ГРИШИНА
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
"Ленивые хачапури" за 20 минут. Простой рецепт вкусного блюда
"Ленивые хачапури" за 20 минут. Простой рецепт вкусного блюда
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом
Галина ГРИШИНА
  35-летняя Никитюк и 23-летний участник "Голосу країни 9" выпустили лирическую песню о расставании
  35-летняя Никитюк и 23-летний участник "Голосу країни 9" выпустили лирическую песню о расставании
  Под удивленные взгляды пассажиров. Monatik спел новую песню в городской электричке. Видео
  Под удивленные взгляды пассажиров. Monatik спел новую песню в городской электричке. Видео
  Как приготовить вкусный суп с фрикадельками. Простой рецепт от украинского ресторатора Клопотенко
  Как приготовить вкусный суп с фрикадельками. Простой рецепт от украинского ресторатора Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Блум показал, как выговаривает слово "Укрзалізниця". Видео
Блум показал, как выговаривает слово "Укрзалізниця". Видео
Галина ГРИШИНА
  Толстовка с трезубцем и борода. В Японии выпускник пришел на церемонию вручения дипломов в образе Зеленского. Видео
  Толстовка с трезубцем и борода. В Японии выпускник пришел на церемонию вручения дипломов в образе Зеленского. Видео
Галина ГРИШИНА
Как выбрать фитолампу для рассады и правильно ее использовать. Советы эксперта
Как выбрать фитолампу для рассады и правильно ее использовать. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (121871)
2
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после (109806)
3
Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать (63709)
4
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото (48185)
5
"Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють" (46790)
6
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности (46583)
7
MamaRika: Винник – просто зашквар года (36793)
8
25-летняя жена 56-летнего Касселя снялась дома в нижнем белье (28070)
 
 
 
 