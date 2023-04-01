В Славянске опекунов, отказывающихся от эвакуации, лишат попечительства. Детей будут эвакуировать принудительно

В Славянской громаде остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки Фото: EPA

Как отметили в администрации, несмотря на многочисленные призывы эвакуироваться, на сегодняшний день в Славянской громаде остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки.

Опекунам в очередной раз сообщили о необходимости эвакуации за пределы Донецкой области в более безопасные регионы Украины, в частности в Черкасскую область и Львов. Эвакуация происходит бесплатно.

"Согласно решению комиссии, опекунам необходимо выехать за пределы Донецкой области в кратчайшие сроки. В случае отказа они будут лишены обязанностей опеки или попечительства, а дети эвакуированы принудительно", – говорится в сообщении.