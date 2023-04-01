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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Славянске опекунов, отказывающихся от эвакуации, лишат попечительства. Детей будут эвакуировать принудительно

В Славянской громаде остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки
В Славянской громаде остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки
Фото: EPA

В Славянске Донецкой области будут лишать обязательств опекуна тех, кто отказывается выезжать из опасного региона и вывозить детей. Об этом 31 марта сообщила Славянская городская военная администрация.

Как отметили в администрации, несмотря на многочисленные призывы эвакуироваться, на сегодняшний день в Славянской громаде остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки.

Опекунам в очередной раз сообщили о необходимости эвакуации за пределы Донецкой области в более безопасные регионы Украины, в частности в Черкасскую область и Львов. Эвакуация происходит бесплатно.

"Согласно решению комиссии, опекунам необходимо выехать за пределы Донецкой области в кратчайшие сроки. В случае отказа они будут лишены обязанностей опеки или попечительства, а дети эвакуированы принудительно", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/slavrada/posts/pfbid0mua1UM8cUhqK4jTThV1ugUu3wDJx9SfFYigxz59rKwfL83imNGbMAnj5H9W7YQuyl

Контекст:

7 марта Кабмин согласовал механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия. 23 марта Нацполиция Украины сообщила, что из Угледара, Часового Яра и Большой Новоселки Донецкой области эвакуировали всех детей, а в Авдеевке осталось шестеро.

Однако некоторые родители намеренно прячут своих детей, не позволяя эвакуировать из опасных территорий них их самих, ни их детей.

30 марта глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш рассказал, что в Авдеевке, несмотря на полное разрушение инфраструктуры города, живут и не хотят уезжать около 2 тыс. жителей. Среди них, по его данным, по-прежнему шестеро детей, причем это число уже больше недели остается неизменным, хотя за это время удалось эвакуировать нескольких из них.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Славянск, война, эвакуация, дети, война России против Украины, родители
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