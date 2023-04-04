Оккупанты за сутки нанесли по Запорожской области три авиаудара, совершили три атаки беспилотниками и 44 артобстрела – ОВА

"Три управляемых авиаудара, три атаки БПЛА и 44 артиллерийских обстрела пережили населенные пункты Запорожской области", – проинформировали в ОВА.

За день поступило 10 сообщений о разрушении и повреждении жилых домов, квартир, хозяйственных построек.

"Еще одной стратегической целью рашистов стало современное образовательное учреждение в Пологовском районе, которое, к счастью, не работало с начала войны, поэтому удалось избежать жертв", – говорится в сообщении.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила в Telegram, что 3 апреля войска РФ нанесли авиационный удар по одному из населенных пунктов Пологовского района.

"В результате произошло повреждение двух корпусов учебного заведения и разрушен теплый переход между зданиями с последующим возгоранием на общей площади 100 м². Позже враг нанес повторный удар, полностью разрушивший двухэтажный корпус гимназии. В результате вражеской атаки загорелись руины здания на площади 100 м²", – проинформировали в ГСЧС.