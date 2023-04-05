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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мелитополе российские военные запугивают людей депортацией в РФ из-за наступления ВСУ – Генштаб

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Мелитополь россияне захватили в начале полномасштабного вторжения
Мелитополь россияне захватили в начале полномасштабного вторжения
Фото: ЕРА

В Мелитополе Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на местное население. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 5 апреля сообщил в Facebook.

По данным Генштаба, оккупационные власти рассылают инструкции по эвакуации в РФ и "пугают" людей готовящимся наступлением ВСУ.

"В Большой Кардашевке Херсонской области, из-за перемещения тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта почти полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей, людям запрещено покидать свои дома. Ужесточена проверка документов и мобильных телефонов", – также говорится в сообщении.

Накануне городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты готовятся к обороне на захваченной части Запорожской области и минируют поля.

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Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Бердянск.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

На оккупированных территориях активно партизанское движение. В частности, в Мелитополе 3 апреля взорвался автомобиль коллаборанта Максима Зубарева.

Теги: Генштаб ВСУ, оккупация, Мелитополь, депортация, Запорожская область, армия РФ, российские оккупанты
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