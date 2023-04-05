В оккупированном Мелитополе российские военные запугивают людей депортацией в РФ из-за наступления ВСУ – Генштаб

По данным Генштаба, оккупационные власти рассылают инструкции по эвакуации в РФ и "пугают" людей готовящимся наступлением ВСУ.

"В Большой Кардашевке Херсонской области, из-за перемещения тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта почти полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей, людям запрещено покидать свои дома. Ужесточена проверка документов и мобильных телефонов", – также говорится в сообщении.

Накануне городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты готовятся к обороне на захваченной части Запорожской области и минируют поля.

