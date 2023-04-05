"Продолжает расцветать бавовна". Мэр Мелитополя сообщил о новом взрыве в городе

"Во временно оккупированном Мелитополе продолжает расцветать бавовна. Только что в северных и западных районах города слышали взрыв", – написал Федоров.

Он отметил, что сейчас уточняется информация о последствиях утреннего взрыва.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.