Спикер сил обороны юга о взрывах в Мелитополе: Подготовка к тому самому контрнаступлению

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Ведущие попросили Гуменюк рассказать о деталях произошедшего ночью в Мелитополе.
"Пока мы говорим, что продолжается очень мощная подготовка к тому самому контрнаступлению, которое никто не хочет обсуждать, но все предполагают и почти предвкушают. Это подготовительные моменты, которые должны настроить оккупантов на то, к чему им нужно быть готовыми в дальнейшем", – отреагировала она.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал ночью, что в городе прогремело несколько мощных взрывов. Позже он проинформировал, что, по предварительным данным, "взрывалась "многострадальная" вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома".
"Оккупанты сразу же отчитались о "точной ПВО". А сами отправили в сторону аэродрома "скорые". Считаем потери русни", – добавил он и опубликовал видео, на котором слышен звук взрыва.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.