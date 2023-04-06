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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спикер сил обороны юга о взрывах в Мелитополе: Подготовка к тому самому контрнаступлению

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Взрывы в Мелитополе, по предварительным данным, произошли на захваченной оккупантами авиабазе
Взрывы в Мелитополе, по предварительным данным, произошли на захваченной оккупантами авиабазе
Фото: mltpl.city (архив)

Глава Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 6 апреля назвала подготовкой к контрнаступлению Украины взрывы, которые сегодня ночью прогремели в оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Ведущие попросили Гуменюк рассказать о деталях произошедшего ночью в Мелитополе. 

"Пока мы говорим, что продолжается очень мощная подготовка к тому самому контрнаступлению, которое никто не хочет обсуждать, но все предполагают и почти предвкушают. Это подготовительные моменты, которые должны настроить оккупантов на то, к чему им нужно быть готовыми в дальнейшем", – отреагировала она. 

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал ночью, что в городе прогремело несколько мощных взрывов. Позже он проинформировал, что, по предварительным данным, "взрывалась "многострадальная" вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома". 

"Оккупанты сразу же отчитались о "точной ПВО". А сами отправили в сторону аэродрома "скорые". Считаем потери русни", – добавил он и опубликовал видео, на котором слышен звук взрыва. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мелитополь, Запорожская область, взрывы, Наталья Гуменюк, Иван Федоров, контрнаступление
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