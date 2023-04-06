Спикер сил обороны юга о взрывах в Мелитополе: Подготовка к тому самому контрнаступлению

Взрывы в Мелитополе, по предварительным данным, произошли на захваченной оккупантами авиабазе Фото: mltpl.city (архив)

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Ведущие попросили Гуменюк рассказать о деталях произошедшего ночью в Мелитополе.

"Пока мы говорим, что продолжается очень мощная подготовка к тому самому контрнаступлению, которое никто не хочет обсуждать, но все предполагают и почти предвкушают. Это подготовительные моменты, которые должны настроить оккупантов на то, к чему им нужно быть готовыми в дальнейшем", – отреагировала она.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал ночью, что в городе прогремело несколько мощных взрывов. Позже он проинформировал, что, по предварительным данным, "взрывалась "многострадальная" вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома".

"Оккупанты сразу же отчитались о "точной ПВО". А сами отправили в сторону аэродрома "скорые". Считаем потери русни", – добавил он и опубликовал видео, на котором слышен звук взрыва.