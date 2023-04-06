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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Офисе президента не исключили переговоров с Россией о Крыме. Но есть два условия

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По словам Сибиги, Киев не отказывается от варианта освобождения полуострова военным путем
По словам Сибиги, Киев не отказывается от варианта освобождения полуострова военным путем
Фото: president.gov.ua

Киев допускает возможность переговоров с Москвой о временно оккупированным Россией Крыме в случае, если силы обороны Украины дойдут до админграницы с полуостровом и если ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.

Об этом в интервью Financial Times, которое вышло 5 апреля, сказал замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига. 

По словам Сибиги, в случае если эти два условия будут реализованы, Украина будет "готова открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса". 

Однако, подчеркнул он, это не означает, что Киев отказывается от варианта освобождения полуострова военным путем. 

Издание пишет, что этот комментарий опытного дипломата Сибиги стал самым явным заявлением ОП о заинтересованности Украины в переговорах с тех пор, как они были прерваны весной прошлого года. СМИ предполагает также, что слова замглавы ОП могут "успокоить" западных чиновников, которые скептически относятся к возможности деоккупировать Крым военным путем и опасаются, что такая попытка Украины может привести к эскалации и применению президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия. 

По словам Сибиги, президент Украины Владимир Зеленский и его помощники сейчас говорят конкретно о Крыме, так как силы обороны Украины все ближе к началу контрнаступления с целью освободить территорию. 

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "Радіо Свобода", вышедшем 26 февраля, высказывал мнение, что в течение пяти – семи месяцев Украина будет в Крыму.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

В марте секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, оружие, переговоры, Андрей Сибига, деоккупация, контрнаступление
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