В Офисе президента не исключили переговоров с Россией о Крыме. Но есть два условия

По словам Сибиги, Киев не отказывается от варианта освобождения полуострова военным путем Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью Financial Times, которое вышло 5 апреля, сказал замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига.

По словам Сибиги, в случае если эти два условия будут реализованы, Украина будет "готова открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса".

Однако, подчеркнул он, это не означает, что Киев отказывается от варианта освобождения полуострова военным путем.

Издание пишет, что этот комментарий опытного дипломата Сибиги стал самым явным заявлением ОП о заинтересованности Украины в переговорах с тех пор, как они были прерваны весной прошлого года. СМИ предполагает также, что слова замглавы ОП могут "успокоить" западных чиновников, которые скептически относятся к возможности деоккупировать Крым военным путем и опасаются, что такая попытка Украины может привести к эскалации и применению президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия.

По словам Сибиги, президент Украины Владимир Зеленский и его помощники сейчас говорят конкретно о Крыме, так как силы обороны Украины все ближе к началу контрнаступления с целью освободить территорию.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "Радіо Свобода", вышедшем 26 февраля, высказывал мнение, что в течение пяти – семи месяцев Украина будет в Крыму.