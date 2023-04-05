СБУ и ГБР обнародовали записи разговоров подозреваемого в госизмене бывшего топ-чиновника СБУ Кулинича

По данным следствия, Кулинич (в центре) дезинформировал руководство СБУ о планах РФ, лоббировал назначение Наумова, сливал информацию ФСБ. Чтобы его разоблачить, СБУ проникла в ряды ФСБ Фото: dbr.gov.ua

В комментарии, обнародованном на YouTube-канале ГБР, говорится, что весной 2019 года по заданию российских спецслужб Кулинича ввели в ближайшее окружение руководства СБУ (кто это сделал, не уточняется). После этого Кулинич был назначен главой управления СБУ в Крыму, которое находится в Херсоне.

Он имел доступ ко всей секретной информации, циркулирующей в спецслужбе, и получал актуальные данные о происходящем в стране и о том, что обсуждалось на совещаниях, добавили в ГБР.

Всю полученную информацию он передавал Сивковичу через мессенджер Threema, используя для конспирации условные прозвища (по информации следствия, у него был псевдоним Котигорошко), говорится в сообщении.

Согласно данным ГБР, по поручению Сивковича он "расставлял" доверенных лиц на некоторые руководящие должности в СБУ. Кулинича интересовали подразделения СБУ в Сумской, Черниговской, Харьковской и других приграничных областях, сказано в релизе.

Фрагмент разговора Кулинича с Сивковичем с такими указаниями есть на видео ГБР. Там Сивкович также говорил об Одессе, Львове и Закарпатье.

"Неформально он частично контролировал работу контрразведки и других подразделений СБУ, а также регулярно дезинформировал руководство СБУ о реальных намерениях спецслужб РФ", – отметили в ГБР.

В аудио, который обнародовало ведомство, есть фрагмент прослушки разговора Кулинича и Сивковича, на котором экс-начальник управления СБУ в Крыму говорит, что на тот момент глава СБУ Иван Баканов согласился на создание малых аналитических групп и рассказывает Сивковичу о создании нового департамента.

Также он лоббировал назначение Андрея Наумова на должность первого заместителя главы СБУ (сейчас находится под арестом в Сербии, его подозревают в госизмене), сообщили в ГБР.

ВИДЕО

Аудио: Державне бюро розслідувань / YouTube

По информации следствия, Кулинич заранее знал, что страна-агрессор Россия планировала вторгнуться с временно оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины, но умышленно скрыл эту сверхважную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию об этом в центральное управление СБУ.

"В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки уведомить руководство СБУ и общество о реальной обстановке в регионе, не принял никаких мер по защите государственного суверенитета, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, не имевшим отношения к СБУ. Кроме этого, чиновник сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев", – сообщили в ГБР.

Пресс-центр СБУ уточнил, что разговоры, обнародованные ГБР, входят в материалы следствия и после того, как Кулинич ознакомится с материалами, они будут переданы в суд.

Согласно релизу, разработкой Кулинича и спецоперацией по его задержанию занимался глава ведомства Василий Малюк (экс-сотрудника спецслужбы СБУ задержала прошлым летом).

"Мы сделали максимум, чтобы не просто задержать топового госизменника, но и собрать мощную доказательную базу, на основе которой суд сможет вынести справедливый приговор. Это четкий сигнал всем, кто работает на врага: СБУ обязательно вас найдет и заставит отвечать за содеянное, где бы вы ни прятались. Каждого крота вытащим на свет. Служба безопасности провела беспрецедентную филигранную разработку и дальнейшую реализацию, осуществила агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы получили все файлы, в которых Кулинич докладывал в Москву информацию, в том числе секретную, о ситуации в нашей стране, в Службе, о попытках влиять на различные процессы", – заявил Малюк.

В ГБР сообщали, что Кулинич был доверенным лицом бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимира Сивковича, который тоже подозревается в госизмене. Сивкович и бывший глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев, по информации следствия, создали в Москве "политический офис", который Малюк назвал "кротофермой".

"Основная его задача – сбор информации и работа по Украине. В "офисе" присутствуют кадровые сотрудники 5-й службы ФСБ РФ. И непосредственно они в полном сотрудничестве с Сивковичем взаимодействовали с Кулиничем. После того как он передавал информацию, они докладывали в ФСБ", – рассказал Малюк, подчеркнув, что СБУ делает максимум для самоочищения.