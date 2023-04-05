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СБУ и ГБР обнародовали записи разговоров подозреваемого в госизмене бывшего топ-чиновника СБУ Кулинича

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По данным следствия, Кулинич (в центре) дезинформировал руководство СБУ о планах РФ, лоббировал назначение Наумова, сливал информацию ФСБ. Чтобы его разоблачить, СБУ проникла в ряды ФСБ
По данным следствия, Кулинич (в центре) дезинформировал руководство СБУ о планах РФ, лоббировал назначение Наумова, сливал информацию ФСБ. Чтобы его разоблачить, СБУ проникла в ряды ФСБ
Фото: dbr.gov.ua

Госбюро расследований 5 апреля сообщило о завершении расследования уголовного производства, в котором фигурирует подозреваемый в госизмене экс-начальник Службы безопасности Украины в АР Крым Олег Кулинич.

В комментарии, обнародованном на YouTube-канале ГБР, говорится, что весной 2019 года по заданию российских спецслужб Кулинича ввели в ближайшее окружение руководства СБУ (кто это сделал, не уточняется). После этого Кулинич был назначен главой управления СБУ в Крыму, которое находится в Херсоне. 

Он имел доступ ко всей секретной информации, циркулирующей в спецслужбе, и получал актуальные данные о происходящем в стране и о том, что обсуждалось на совещаниях, добавили в ГБР. 

Всю полученную информацию он передавал Сивковичу через мессенджер Threema, используя для конспирации условные прозвища (по информации следствия, у него был псевдоним Котигорошко), говорится в сообщении. 

Согласно данным ГБР, по поручению Сивковича он "расставлял" доверенных лиц на некоторые руководящие должности в СБУ. Кулинича интересовали подразделения СБУ в Сумской, Черниговской, Харьковской и других приграничных областях, сказано в релизе. 

Фрагмент разговора Кулинича с Сивковичем с такими указаниями есть на видео ГБР. Там Сивкович также говорил об Одессе, Львове и Закарпатье. 

"Неформально он частично контролировал работу контрразведки и других подразделений СБУ, а также регулярно дезинформировал руководство СБУ о реальных намерениях спецслужб РФ", – отметили в ГБР. 

В аудио, который обнародовало ведомство, есть фрагмент прослушки разговора Кулинича и Сивковича, на котором экс-начальник управления СБУ в Крыму говорит, что на тот момент глава СБУ Иван Баканов согласился на создание малых аналитических групп и рассказывает Сивковичу о создании нового департамента. 

Также он лоббировал назначение Андрея Наумова на должность первого заместителя главы СБУ (сейчас находится под арестом в Сербии, его подозревают в госизмене), сообщили в ГБР. 

ВИДЕО
Аудио: Державне бюро розслідувань / YouTube

По информации следствия, Кулинич заранее знал, что страна-агрессор Россия планировала вторгнуться с временно оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины, но умышленно скрыл эту сверхважную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию об этом в центральное управление СБУ. 

"В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки уведомить руководство СБУ и общество о реальной обстановке в регионе, не принял никаких мер по защите государственного суверенитета, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, не имевшим отношения к СБУ. Кроме этого, чиновник сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев", – сообщили в ГБР.  

Пресс-центр СБУ уточнил, что разговоры, обнародованные ГБР, входят в материалы следствия и после того, как Кулинич ознакомится с материалами, они будут переданы в суд. 

Согласно релизу, разработкой Кулинича и спецоперацией по его задержанию занимался глава ведомства Василий Малюк (экс-сотрудника спецслужбы СБУ задержала прошлым летом). 

"Мы сделали максимум, чтобы не просто задержать топового госизменника, но и собрать мощную доказательную базу, на основе которой суд сможет вынести справедливый приговор. Это четкий сигнал всем, кто работает на врага: СБУ обязательно вас найдет и заставит отвечать за содеянное, где бы вы ни прятались. Каждого крота вытащим на свет. Служба безопасности провела беспрецедентную филигранную разработку и дальнейшую реализацию, осуществила агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы получили все файлы, в которых Кулинич докладывал в Москву информацию, в том числе секретную, о ситуации в нашей стране, в Службе, о попытках влиять на различные процессы", – заявил Малюк. 

В ГБР сообщали, что Кулинич был доверенным лицом бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимира Сивковича, который тоже подозревается в госизмене. Сивкович и бывший глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев, по информации следствия, создали в Москве "политический офис", который Малюк назвал "кротофермой". 

"Основная его задача – сбор информации и работа по Украине. В "офисе" присутствуют кадровые сотрудники 5-й службы ФСБ РФ. И непосредственно они в полном сотрудничестве с Сивковичем взаимодействовали с Кулиничем. После того как он передавал информацию, они докладывали в ФСБ", – рассказал Малюк, подчеркнув, что СБУ делает максимум для самоочищения. 

Контекст:

После незаконной аннексии Россией Крыма Главное управление СБУ в Крыму переехало с временно оккупированной территории полуострова в Херсон, где и располагалось в момент полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент Владимир Зеленский назначил Кулинича главой управления СБУ в Крыму в октябре 2020 года. 2 марта 2022 года президент уволил его с этой должности.

16 июля ряд СМИ сообщили о задержании Кулинича по подозрению в госизмене. В ГБР подтвердили эту информацию, подчеркнув, что Кулинич оставался действующим сотрудником СБУ. По данным ГБР, он передавал российским спецслужбам разведывательную информацию, в том числе составляющую государственную тайну, а также участвовал в деятельности "преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Андрей Клюев, ФСБ, Государственное бюро расследований, прослушка, Иван Баканов, Василий Малюк, Олег Кулинич (СБУ)
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