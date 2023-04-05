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"Псевдоним Котигорошко". ГБР завершило расследование дела экс-начальника управления СБУ в Крыму Кулинича, подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ РФ

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Кулинич находится под арестом
Кулинич находится под арестом
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного производства, в котором фигурирует подозреваемый в госизмене экс-начальник Службы безопасности Украины в АР Крым Олег Кулинич.

Об этом 5 апреля проинформировала пресс-служба ГБР. 

Кулинич был задержан и арестован в июле, он до сих пор находится под стражей, сказано в релизе. Когда он ознакомится с материалами следствия, их передадут в суд. Ему предъявили подозрение по трем статьям – госизмена, создание преступной организации и пособничество в передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну. 

В ГБР заявили, что успешная реализация спецоперации по задержанию Кулинича РФ стала возможна "в результате принципиальной позиции руководства государства". Согласно сообщению СБУ, разработкой Кулинича и спецоперацией по его задержанию занимался глава ведомства Василий Малюк. 

Как сказано в релизе, в ходе расследования сотрудники ГБР обнаружили новые факты и доказательства противоправной деятельности Кулинича и сообщили ему о подозрении еще по нескольким статьям: 

  • самовольный уход с места службы, совершенный военнослужащим в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины);
  • завладение оружием и боеприпасами военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины);
  • незаконное хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины). 

"Установлено, что Олег Кулинич был привлечен представителями Федеральной службы безопасности России к негласному сотрудничеству и получил оперативный псевдоним Котигорошко. [...] Кулинич заранее знал о планах вооруженных сил РФ совершить нападение с временно оккупированной территории АР Крым на материковую часть Украины, но умышленно скрыл эту сверхважную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию на этот счет в центральное управление СБУ. В первые часы вторжения он сознательно блокировал любые попытки уведомить руководство СБУ и общество о реальной обстановке в регионе, не принял никаких мер по защите государственного суверенитета, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, не имевшим отношения к СБУ. Кроме этого, чиновник сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев", – говорится в релизе. 

Как сообщили в ГБР, на одной из квартир, где жил Кулинич, следователи обнаружили схрон с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР. Ведомство обнародовало видео обыска. 

ВИДЕО
Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube

По информации бюро, Кулинич был доверенным лицом бывшего заместителя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимира Сивковича, который тоже подозревается в госизмене

Инфографика: dbr.gov.ua
Инфографика: dbr.gov.ua

"По заданию ФСБ РФ Сивкович (в прошлом офицер КГБ СССР) и бывший глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев, с 2014 года скрывающиеся от правосудия в Москве, создали так называемый "политический офис" для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков, высокопоставленных должностных лиц и правоохранителей, поиска в их среде агентов влияния для контроля за политическими процессами в украинском обществе. Следствие установило, что Кулинич был доверенным лицом Сивковича. Он активно сотрудничал с созданным ФСБ "политическим офисом" и выполнял указания кураторов для внедрения "своих людей" в различные государственные и правоохранительные органы, проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажа, подстрекательства граждан Украины к государственной измене", – добавили в ГБР. 

Сивкович, по информации следствия, через доверенных лиц контролирует в Украине ряд фирм и предприятий, которые используются для прикрытия деятельности членов преступной организации, а также финансирования содействующих им лиц.

Контекст:

После аннексии Россией Крыма Главное управление СБУ в Крыму переехало с временно оккупированной территории полуострова в Херсон, где и располагалось в момент полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент Владимир Зеленский назначил Кулинича главой управления СБУ в Крыму в октябре 2020 года. 2 марта 2022 года президент уволил его с этой должности.

16 июля ряд СМИ сообщили о задержании Кулинича по подозрению в госизмене. В ГБР подтвердили эту информацию, подчеркнув, что Кулинич оставался действующим сотрудником СБУ. По данным ГБР, он передавал российским спецслужбам разведывательную информацию, в том числе составляющую государственную тайну, а также участвовал в деятельности "преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Крым, Андрей Клюев, Владимир Сикович, госизмена, Государственное бюро расследований, Василий Малюк, Олег Кулинич (СБУ)
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